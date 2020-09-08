Энергетики «Россети Урал» возобновили проведение очных уроков электробезопасности в школах Прикамья

Posted 8 сентября 2020, 08:38
Published 8 сентября 2020, 08:38
Modified 2 марта 2023, 15:43
Updated 2 марта 2023, 15:43
С началом учебного года в школах Пермского края возобновились очные уроки по электробезопасности.
Одно из таких занятий специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» провели в Ляминской основной общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза Геннадия Зайцева, расположенной в поселке Лямино Чусовского городского округа.
Урок прошел в 7 «а» и 7 «б» классах. В нем приняло участие более 50 школьников. Занятие провел электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Центрального района электрических сетей производственного отделения «Чусовские электрические сети» Александр Евсюков.
Школьники узнали, почему нельзя пользоваться неисправными электроприборами, касаться проводов, играть рядом с электроустановками, запускать воздушных змеев, игрушечные самолеты, вертолеты и квадрокоптеры вблизи линий электропередачи, и т.д.
Энергетик также рассказал ребятам о знаках, предупреждающих об опасности электрического тока, которые размещаются на энергообъектах, ознакомил школьников с базовыми навыками оказания первой помощи пострадавшему от удара током.
В ходе занятия использовались мультимедийные средства. Серьезный материал подавался в доступной, игровой форме.
Напомним, системная работа по профилактике детского электротравматизма проводится компанией «Россети Урал» в рамках информационно-просветительской программы «Электричество опасно». Она предусматривает проведение уроков электробезопасности в учебных заведениях, экскурсий на энергообъекты, организацию семинаров-тренингов для педагогов и другие мероприятия.Всего в течение сентября 2020 года энергетики Чусовских электрических сетей планируют провести уроки в 10 общеобразовательных школах и четырех дошкольных учреждениях с охватом более 1 тыс. детей и подростков.