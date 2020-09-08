Энергетики «Россети Урал» возобновили проведение очных уроков электробезопасности в школах Прикамья

Напомним, системная работа по профилактике детского электротравматизма проводится компанией «Россети Урал» в рамках информационно-просветительской программы «Электричество опасно». Она предусматривает проведение уроков электробезопасности в учебных заведениях, экскурсий на энергообъекты, организацию семинаров-тренингов для педагогов и другие мероприятия.Всего в течение сентября 2020 года энергетики Чусовских электрических сетей планируют провести уроки в 10 общеобразовательных школах и четырех дошкольных учреждениях с охватом более 1 тыс. детей и подростков.