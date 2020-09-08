Коронавирус за сутки выявлен в 14 территориях Пермского края

Posted 8 сентября 2020, 10:29
Published 8 сентября 2020, 10:29
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В Пермском крае коронавирусом за сутки заразились жители 14 территорий региона. Больше всего инфицированных как всегда находятся в краевом центре — 26 человек. В Березниках выявлено шесть заболевших COVID-19, в Чайковском — шесть, по четыре заболевших в Пермском районе и Кунгуре.
Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, три случая заражения выявлено в Кудымкаре, по два случая в Чернушке и Бардымском округе. По одному зараженному выявлено в шести территориях: Добрянке, Кочевском округе, Осе, Соликамске, Очере и Уинском. При этом в Кочевском округе последний случай заболевания был выявлен месяц назад — в начале августа.
С начала распространения пандемии в Прикамье 8335 случаев COVID-19. Свободным от коронавируса остается только Косинский муниципальный округ.