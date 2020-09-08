properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2020, 10:29

Published 8 сентября 2020, 10:29

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Коронавирус за сутки выявлен в 14 территориях Пермского края

8 сентября 2020, 10:29
Сюжет
Коронавирус в Перми
Один зараженный проживает в Кочевском округе, последний случай COVID-19 там был выявлен месяц назад.

В Пермском крае коронавирусом за сутки заразились жители 14 территорий региона. Больше всего инфицированных как всегда находятся в краевом центре — 26 человек. В Березниках выявлено шесть заболевших COVID-19, в Чайковском — шесть, по четыре заболевших в Пермском районе и Кунгуре.

Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, три случая заражения выявлено в Кудымкаре, по два случая в Чернушке и Бардымском округе. По одному зараженному выявлено в шести территориях: Добрянке, Кочевском округе, Осе, Соликамске, Очере и Уинском. При этом в Кочевском округе последний случай заболевания был выявлен месяц назад — в начале августа.

С начала распространения пандемии в Прикамье 8335 случаев COVID-19. Свободным от коронавируса остается только Косинский муниципальный округ.

#Общество#Коронавирус в Перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика