Коронавирус за сутки выявлен в 14 территориях Пермского края

В Пермском крае коронавирусом за сутки заразились жители 14 территорий региона. Больше всего инфицированных как всегда находятся в краевом центре — 26 человек. В Березниках выявлено шесть заболевших COVID-19, в Чайковском — шесть, по четыре заболевших в Пермском районе и Кунгуре.