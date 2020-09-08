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Posted 8 сентября 2020, 03:43

Published 8 сентября 2020, 03:43

Modified 2 марта 2023, 15:43

Updated 2 марта 2023, 15:43

УФАС проверит закупку на проектирование концертно-спортивного комплекса на Товарном дворе

8 сентября 2020, 03:43
Сюжет
Никогданибудь
Краевые власти уже подвели итоги конкурса, но заключить контракт с подрядчиком они не могут. Все процедуры приостановлены до рассмотрения жалобы.

УФАС России по Пермскому краю проверит закупку по проектированию концертно-спортивного комплекса на Товарном дворе. Согласно данным портала госзакупок, в ведомство направило жалобу ООО «ПермПроектИзыскания». В своем обращении организация заявляет, что организатор закупок — ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» допустило девять нарушений законодательство о контрактной системе. В «ПермПроектИзыскания» считают, что аукцион должен быть отменен.

При этом краевые власти уже подвели итоги конкурса. Победителем признан градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект». Стоимость контракта составит 93,2 млн рублей. Однако подписание документов с подрядчиком приостановлено до момента рассмотрения жалобы ООО «ПермПроектИзыскания». Заседание УФАС состоится 10 сентября.

Согласно техническому заданию, арена на 10,5 тыс. зрителей должна появиться на территории бывшего Товарного двора, который ранее краевые власти выкупили у РЖД за 800 млн рублей. Проектировщики должны преступить к работам 9 октября 2020 года и закончить их через 465 дней — к 17 января 2022 года. Кроме самого концертно-спортивного комплекса, исполнителю нужно будет спроектировать благоустройство вокруг, а также многоуровневый паркинг рядом с ареной.

#Недвижимость#Никогданибудь#Госзакупки#Пермь 300
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