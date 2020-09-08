УФАС проверит закупку на проектирование концертно-спортивного комплекса на Товарном дворе

Согласно техническому заданию, арена на 10,5 тыс. зрителей должна появиться на территории бывшего Товарного двора, который ранее краевые власти выкупили у РЖД за 800 млн рублей. Проектировщики должны преступить к работам 9 октября 2020 года и закончить их через 465 дней — к 17 января 2022 года. Кроме самого концертно-спортивного комплекса, исполнителю нужно будет спроектировать благоустройство вокруг, а также многоуровневый паркинг рядом с ареной.