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Posted 8 сентября 2020, 10:09

Published 8 сентября 2020, 10:09

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Прикамье привезли первую партию детской вакцины от гриппа

8 сентября 2020, 10:09
В этом году от гриппа планируется привить 60% жителей Пермского края.

В Пермский край поступили 150 тыс. доз вакцины от гриппа. Сейчас они распределяются по детским медицинским организациям. Медучреждения провели подготовительную работу по уточнению списков детей, которые подлежат вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. У родителей запрошено согласие.

Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, вакцинации против пневмококовой инфекции подлежат младенцы, призывники, люди, живущие в домах социального обслуживания,, а также люди с хроническими патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек. В этом году от гриппа планируется привить 60% жителей края.

#Общество
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