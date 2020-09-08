В Прикамье привезли первую партию детской вакцины от гриппа

Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, вакцинации против пневмококовой инфекции подлежат младенцы, призывники, люди, живущие в домах социального обслуживания,, а также люди с хроническими патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек. В этом году от гриппа планируется привить 60% жителей края.