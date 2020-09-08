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Posted 8 сентября 2020, 04:50

Published 8 сентября 2020, 04:50

Modified 2 марта 2023, 15:43

Updated 2 марта 2023, 15:43

Жителя Индустриального района подозревают в нападении с ножом на знакомого

8 сентября 2020, 04:50
Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

В полиции Индустриального района Перми расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, по предварительным данным вечером в одной из квартир дома по шоссе Космонатов 45-летний мужчина ударил ножом своего 44-летнего знакомого.

Конфликт между мужчинами произошел на почве личной неприязни. Выяснилось, что перед преступление мужчины совместно распивали алкоголь. Подозреваемый нигде не работает, ранее был судим. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

#Происшествия
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