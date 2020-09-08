Жителя Индустриального района подозревают в нападении с ножом на знакомого

Posted 8 сентября 2020, 04:50
Published 8 сентября 2020, 04:50
Modified 2 марта 2023, 15:43
Updated 2 марта 2023, 15:43
В полиции Индустриального района Перми расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, по предварительным данным вечером в одной из квартир дома по шоссе Космонатов 45-летний мужчина ударил ножом своего 44-летнего знакомого.
Конфликт между мужчинами произошел на почве личной неприязни. Выяснилось, что перед преступление мужчины совместно распивали алкоголь. Подозреваемый нигде не работает, ранее был судим. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.