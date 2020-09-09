Безработного из Прикамья подозревают в незаконной рубке елей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчину доставили в отдел полиции. Подозреваемый рассказал, что планировал продать древесину. Сейчас по факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело, ведется следствие.