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Posted 9 сентября 2020, 04:32

Published 9 сентября 2020, 04:32

Modified 2 марта 2023, 15:43

Updated 2 марта 2023, 15:43

Безработного из Прикамья подозревают в незаконной рубке елей

9 сентября 2020, 04:32
Подозреваемого обнаружили сотрудники уголовного розыска.

Сотрудники уголовного розыска выявили незаконную рубку рубку деревьев породы ель недалеко от деревни Верх-Ашап. Полицейские выяснили, что к преступлению причастен безработный 46-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчину доставили в отдел полиции. Подозреваемый рассказал, что планировал продать древесину. Сейчас по факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

#Происшествия
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