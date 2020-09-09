Безработного из Прикамья подозревают в незаконной рубке елей

Posted 9 сентября 2020, 04:32
Published 9 сентября 2020, 04:32
Modified 2 марта 2023, 15:43
Updated 2 марта 2023, 15:43
Сотрудники уголовного розыска выявили незаконную рубку рубку деревьев породы ель недалеко от деревни Верх-Ашап. Полицейские выяснили, что к преступлению причастен безработный 46-летний местный житель.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчину доставили в отдел полиции. Подозреваемый рассказал, что планировал продать древесину. Сейчас по факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело, ведется следствие.