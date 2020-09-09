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Posted 9 сентября 2020, 10:39

Published 9 сентября 2020, 10:39

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

Пермский «Редуктор-ПМ» требует с «Уральского завода гражданской авиации» 162 миллиона

Пермский «Редуктор-ПМ» требует с «Уральского завода гражданской авиации» 162 миллиона

9 сентября 2020, 10:39
Фото: Properm.ru
Предприятие обратилось в арбитражный суд с иском в арбитражный суд, дело будет рассмотрено в октябре.

АО «Редуктор-ПМ» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к АО «Уральский завод гражданской авиации» о взыскании более 162 млн рублей. Иск поступил в суд 28 августа, предварительное судебное заседание по делу назначено на 13 октября.

Речь в иске может идти о поставках комплектующих для редукторов ВР-14, используемых на вертолетах Ми-8 различных модификаций, а также Ми-17 и Ми-171, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Пермское предприятие занимается их изготовлением, а Уральский завод гражданской авиации — сервисным обслуживанием. Договор был заключен в 2018 году на сумму 85 млн руб. Еще 62,797 млн руб. истец пытается взыскать в качестве неустойки и 15,1 млн руб.— в качестве компенсации.

АО «Редуктор-ПМ» (входит в холдинг «Вертолеты России») выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий. По данным СПАРК, чистая прибыль общества в 2018 году составила 926 млн рублей.

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