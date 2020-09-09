Пермский «Редуктор-ПМ» требует с «Уральского завода гражданской авиации» 162 миллиона

Речь в иске может идти о поставках комплектующих для редукторов ВР-14, используемых на вертолетах Ми-8 различных модификаций, а также Ми-17 и Ми-171, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Пермское предприятие занимается их изготовлением, а Уральский завод гражданской авиации — сервисным обслуживанием. Договор был заключен в 2018 году на сумму 85 млн руб. Еще 62,797 млн руб. истец пытается взыскать в качестве неустойки и 15,1 млн руб.— в качестве компенсации.