Первые семьи сотрудников Усольского калийного комбината получили ключи от новых квартир

Posted 9 сентября 2020, 04:00
Published 9 сентября 2020, 04:00
Modified 2 марта 2023, 15:43
Updated 2 марта 2023, 15:43
В торжественной церемонии вручения ключей первым новосёлам микрорайона «ЕвроХим» в Березниках приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, врио губернатора края Дмитрий Махонин и генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев. Жилой микрорайон в Березниках компания российского предпринимателя Андрея Мельниченко возводит в рамках соглашения по специальному инвестиционному контракту.
Ключи от новых квартир вручены первым семи сотрудникам Усольского калийного комбината. Обладателями жилья стали молодые специалисты предприятия, которые пришли работать на комбинат после обучения в лучших технических вузах страны по целевому набору.
«Это большое событие не только в жизни сотрудников, но и для всего «ЕвроХима». Улучшить жилищные условия — значит помочь людям больше сосредоточиться на работе, способствовать росту и развитию всей компании. Пусть в новых домах всегда будут уют и благополучие», — отметил генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев.
Сегодня к заселению готовы уже 160 квартир, и скоро в них заедут новосёлы. В новых домах будут проживать работники трех предприятий «ЕвроХима» — Усольского калийного комбината, Урал-ремстройсервиса и Березниковского механического завода.
«Реализация специнвестконтракта по строительству Усольского калийного комбината — яркий пример взаимодействия бизнеса и власти. Этот нефинансовый инструмент помогает российским компаниям не только создавать новые, современные и экологически чистые производства в регионах, но и строить новые дома, расширять и улучшать социальную инфраструктуру городов», — сказал заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.
Глава региона подчеркнул важность данного события, поскольку жильё в таких объёмах во втором по величине городе края не строилось много лет. «Пермский край — регион с огромным промышленным потенциалом. Важно не только реализовывать крупные инвестиционные проекты, но и поддерживать социальную инфраструктуру. Строительство Усольского калийного комбината и нового жилого микрорайона — яркий тому пример. Рад поздравить сотрудников предприятия с новосельем. Сегодня это 10 семей, а до конца года сюда заедут ещё 150 наших земляков», — отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин.
Всего до 2025 года «ЕвроХим» планирует построить в Березниках 34 дома. В них смогут проживать около полутора тысячи семей. Общая жилая площадь микрорайона составит 98 000 квадратных метров. В настоящее время в активной стадии строительства находятся 11 пятиэтажных домов. В ближайшее время планируется начать закладку фундаментов ещё 4 домов первой очереди. Одновременно ведётся проектирование второй очереди микрорайона, которая предполагает строительство 15 жилых домов. В микрорайоне также планируется развитие социальной инфраструктуры: здесь будут построены 2 детских сада на 260 и 110 мест соответственно, а также общеобразовательная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр.