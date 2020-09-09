Первые семьи сотрудников Усольского калийного комбината получили ключи от новых квартир

Всего до 2025 года «ЕвроХим» планирует построить в Березниках 34 дома. В них смогут проживать около полутора тысячи семей. Общая жилая площадь микрорайона составит 98 000 квадратных метров. В настоящее время в активной стадии строительства находятся 11 пятиэтажных домов. В ближайшее время планируется начать закладку фундаментов ещё 4 домов первой очереди. Одновременно ведётся проектирование второй очереди микрорайона, которая предполагает строительство 15 жилых домов. В микрорайоне также планируется развитие социальной инфраструктуры: здесь будут построены 2 детских сада на 260 и 110 мест соответственно, а также общеобразовательная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр.