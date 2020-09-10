Медведи все чаще выходят в город и к туристам. Почему? И как выжить после встречи с хищником?

Posted 10 сентября 2020, 10:58
Published 10 сентября 2020, 10:58
Modified 4 сентября, 06:08
Updated 4 сентября, 06:08
В Пермском крае с приближением осени медведи перестали бояться людей и выходят на городские улицы и к местам отдыха туристов. Такая проблема существует не только в России, но и в других странах.
24 июля в паблике «Подслушано Ныроб» было опубликовано фото медведя, вышедшего в центр поселка в Чердынском районе. 14 августа у села Казанка в Оханском районе зверь проплыл неподалеку от рыбаков. В субботу, 29 августа, в Березниках в промышленной зоне гулял медвежонок. Позже он пробрался в центр города.
Медведь пришел в гости к туристам из Кудымкара в субботу, 5 сентября, в 2:00. Они отдыхали рядом с камнем Ветлан. «Перекусив, оставили еду на столе около машины, в которой ночевали. Утром увидел медведя, который уже съел всю вареную картошку и начал открывать другие контейнеры, ходил возле нас около часа, затем ушел к другим местам с людьми, медведь не агрессивный, видимо прикормленный уже», — рассказывает Максим Четин в паблике «Мой город — Пермь!». К счастью, никто не пострадал.
На следующий день, 6 сентября, медведь вновь пришел к жителям Прикамья, отдыхающим на Ветлане. Он увидел палатку у реки и начал ее ломать. Внутри палатки никого не было. Очевидцы смогли снять поведение животного на видео. Автор видео Ирина Александрова рассказала корреспонденту, что медведь сломал палатку и утащил в кусты, однако он не обращал внимания на людей. Что было дальше, девушка не знает: она уехала домой.
Журналист Properm.ru пообщался с доцентом кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, кандидатом биологических наук Натальей Костицыной. По мнению специалиста, есть несколько причин, по которым медведи сбегают к людям. К ним относятся: