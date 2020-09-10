Медведи все чаще выходят в город и к туристам. Почему? И как выжить после встречи с хищником?

Медведь пришел в гости к туристам из Кудымкара в субботу, 5 сентября, в 2:00. Они отдыхали рядом с камнем Ветлан. «Перекусив, оставили еду на столе около машины, в которой ночевали. Утром увидел медведя, который уже съел всю вареную картошку и начал открывать другие контейнеры, ходил возле нас около часа, затем ушел к другим местам с людьми, медведь не агрессивный, видимо прикормленный уже», — рассказывает Максим Четин в паблике «Мой город — Пермь!». К счастью, никто не пострадал.