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Posted 10 сентября 2020, 10:58

Published 10 сентября 2020, 10:58

Modified 4 сентября, 06:08

Updated 4 сентября, 06:08

Медведи все чаще выходят в город и к туристам. Почему? И как выжить после встречи с хищником?

Медведи все чаще выходят в город и к туристам. Почему? И как выжить после встречи с хищником?

10 сентября 2020, 10:58
Фото: Максим Четин. «Мой город — Пермь!»
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Еще летом жители Пермского края начали замечать у своих домов непрошеных гостей. С наступлением осени медведи продолжают совершать вылазки к горожанам и путешественникам. Оказывается, у зверей есть несколько причин приходить к домам и палаткам.

В Пермском крае с приближением осени медведи перестали бояться людей и выходят на городские улицы и к местам отдыха туристов. Такая проблема существует не только в России, но и в других странах.

24 июля в паблике «Подслушано Ныроб» было опубликовано фото медведя, вышедшего в центр поселка в Чердынском районе. 14 августа у села Казанка в Оханском районе зверь проплыл неподалеку от рыбаков. В субботу, 29 августа, в Березниках в промышленной зоне гулял медвежонок. Позже он пробрался в центр города.

Фото: Максим Четин. «Мой город — Пермь!»

Медведь пришел в гости к туристам из Кудымкара в субботу, 5 сентября, в 2:00. Они отдыхали рядом с камнем Ветлан. «Перекусив, оставили еду на столе около машины, в которой ночевали. Утром увидел медведя, который уже съел всю вареную картошку и начал открывать другие контейнеры, ходил возле нас около часа, затем ушел к другим местам с людьми, медведь не агрессивный, видимо прикормленный уже», — рассказывает Максим Четин в паблике «Мой город — Пермь!». К счастью, никто не пострадал.

Фото: Максим Четин. «Мой город — Пермь!»

На следующий день, 6 сентября, медведь вновь пришел к жителям Прикамья, отдыхающим на Ветлане. Он увидел палатку у реки и начал ее ломать. Внутри палатки никого не было. Очевидцы смогли снять поведение животного на видео. Автор видео Ирина Александрова рассказала корреспонденту, что медведь сломал палатку и утащил в кусты, однако он не обращал внимания на людей. Что было дальше, девушка не знает: она уехала домой.

Журналист Properm.ru пообщался с доцентом кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, кандидатом биологических наук Натальей Костицыной. По мнению специалиста, есть несколько причин, по которым медведи сбегают к людям. К ним относятся:

  1. Нарушение людьми естественной среды обитания. Увеличивается площадь городов, люди активно осваивают пригородную территорию, ездят отдыхать за город. Они ходят в места обитания диких животных, рубят леса, провоцируют возникновение лесных пожаров. Нелегальная охота приводит к тому, что уменьшается кормовая база животных, и в поисках пропитания звери выходят из лесов.
  2. Наличие источников доступного корма рядом с жилищем человека. Медведи легко выстраивают новые стратегии добычи корма. Если медведица с медвежатами начинает выходить к мусорным свалкам и бакам, то ее детеныши могут усвоить такой способ добывания пищи. Животных привлекает и еда, оставленная на месте стоянки туристов.
  3. При случайной встрече с медведем люди начинают подкармливать его или пытаются сфотографироваться. Так делать нельзя.

Советы тем, кто столкнулся с медведем

  • Если вы идете на территорию, где медведи часто встречаются, то обозначьте свое присутствие. Громко разговаривайте, шумите, чтобы звери слышали, что вы приближаетесь. Медведи обычно избегают встречи с человеком.
  • Если вы встретили зверя на дороге, то не привлекайте его внимание. Не останавливайтесь, не выходите из автомобиля, продолжайте движение. Можете посигналить, чтобы спугнуть медведя.
  • Что сделать, если вы столкнулись с медведем в лесу? В первую очередь, не паникуйте, разговаривайте громко и уверенно. Не поворачивайтесь к зверю спиной и ни в коем случае не бегите: возможно, медведь не станет вас преследовать, но если начнет, то точно догонит. Не следует нападать на животное — оно может напасть в ответ. Чтобы обезопасить себя, можно зрительно «преувеличить» свой рост для медведя — поднять на палке какой-нибудь предмет над головой, например, шапку.
  • После встречи со зверем желательно сообщить о случившемся в отдел по охране природы.
#Общество#FAQ#Инструкция
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