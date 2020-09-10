На следующей неделе в Перми начнется отопительный сезон

С 15 сентября в социальные объекты и жилые дома Перми начнется запуск отопления. Об этом рассказал глава Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram. Мэр уточнил, что в этом году, в связи с начавшимся похолоданием, тепловики не будут дожидаться пятидневного срока с температурой ниже +8, чтобы запустить отопление. Весь город намерены подключить в течение двух-трех недель.