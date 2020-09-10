На следующей неделе в Перми начнется отопительный сезон

Posted 10 сентября 2020, 07:35
Published 10 сентября 2020, 07:35
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
С 15 сентября в социальные объекты и жилые дома Перми начнется запуск отопления. Об этом рассказал глава Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram. Мэр уточнил, что в этом году, в связи с начавшимся похолоданием, тепловики не будут дожидаться пятидневного срока с температурой ниже +8, чтобы запустить отопление. Весь город намерены подключить в течение двух-трех недель.
Ответственность за подготовку домов к отопительному сезону лежит на УК и ТСЖ. Для контроля за качеством их в районных администрациях и департаменте ЖКХ администрации Перми начнут свою работу телефоны горячих линий. Управляющие организации, не выполнившие свои обязательства по подготовке, будут привлекать к административной ответственности.