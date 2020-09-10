«Парма» уступила в Нижнем Новгороде

Posted 10 сентября 2020, 03:39
Published 10 сентября 2020, 03:39
Modified 2 марта 2023, 15:42
Updated 2 марта 2023, 15:42
Вчера, 9 сентября, в Нижнем Новгороде состоялся матч между местным одноименным клубом и пермской «Пармой». Матч закончился победой хозяев паркета со счетом 83:75.
Первая четверть была не самой результативной, но закончилась победой пермяков. Во втором отрезке матча «Нижний» забросил на 12 очков больше, что сказалось на итоговом результате. После большого перерыва пермяки играли увереннее, но для победы этого не хватило.
Всего наш клуб провел четыре товарищеских матча перед началом сезона, обыграв только казанский УНИКС.