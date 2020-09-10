«У нас Черняевский лес воспринимают как шашлычную или стадион». Интервью с экоактивистом Еленой Плешковой

Но одного желания сделать лучше недостаточно, нужны профессионалы и большая подготовительная работа. Посмотрите хотя бы на то, как благоустроили экологические тропы в наших лесах. Посмотрите на эти конструкции. Есть хорошая идея сделать прогулочную тропу, которая рассказывает о лесе и ее обитателях. Но как это реализовано? Сразу видно, что здесь не работал ни архитектор, ни дизайнер. Как они расставлены, чем они наполнены? Есть определенные правила восприятия информации, которые здесь не соблюдаются. Когда я подхожу и начинаю читать, то у меня, взрослого человека, который изучает научную литературу, возникает ступор. Для кого это написано?