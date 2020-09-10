В Прикамье закрыли магазин автозапчастей за нарушение правил борьбы с коронавирусом

Posted 10 сентября 2020, 04:55
Published 10 сентября 2020, 04:55
Modified 2 марта 2023, 15:42
Updated 2 марта 2023, 15:42
Судебные приставы опечатали магазин автозапчастей в Оханске за невыполнение противоэпидемиологических мероприятий из-за распространения коронавируса.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, проверка Роспотребнадзора показала, что ИП не организовал в магазине «АвтоКлуб» входной фильтр с измерением температура работников. Кроме того, не было и ежедневной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, не проветривались помещения.
После этого деятельность магазина «АвтоКлуб» приостановила 8 дней по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».