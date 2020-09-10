В Прикамье закрыли магазин автозапчастей за нарушение правил борьбы с коронавирусом

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, проверка Роспотребнадзора показала, что ИП не организовал в магазине «АвтоКлуб» входной фильтр с измерением температура работников. Кроме того, не было и ежедневной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, не проветривались помещения.