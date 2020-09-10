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Posted 10 сентября 2020, 04:55

Published 10 сентября 2020, 04:55

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

В Прикамье закрыли магазин автозапчастей за нарушение правил борьбы с коронавирусом

10 сентября 2020, 04:55
Нарушения выявила проверка Роспотребнадзора.

Судебные приставы опечатали магазин автозапчастей в Оханске за невыполнение противоэпидемиологических мероприятий из-за распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, проверка Роспотребнадзора показала, что ИП не организовал в магазине «АвтоКлуб» входной фильтр с измерением температура работников. Кроме того, не было и ежедневной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, не проветривались помещения.

После этого деятельность магазина «АвтоКлуб» приостановила 8 дней по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

#Происшествия
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