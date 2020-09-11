Попавшаяся на взятке поставщица питания для больниц Прикамья останется в СИЗО

Контракты на поставку больничных обедов в ЦГБ «Элиона» получила в 2015 году. Ранее лечебным питанием больницу снабжал МУП «Оскар», до 2016 года его директором был Игорь Смирнов. «Цены у МУП были намного ниже, чем у «Элионы», примерно на 25% — это очень существенно. И ровно за день Кузьмина позвонила мне лично и сказала: «Ты не понимаешь, куда ввязываешься», — «Это вроде конкуренция, мне глава согласовал данную сделку», — ответил я, потому что я был подотчетен администрации. Вскрытие конвертов было на следующий день, но она мне сказала, что все равно это все заберет. Так и произошло», — сообщил Смирнов.