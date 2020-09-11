Попавшаяся на взятке поставщица питания для больниц Прикамья останется в СИЗО

Posted 11 сентября 2020, 09:59
Published 11 сентября 2020, 09:59
Modified 2 марта 2023, 15:42
Updated 2 марта 2023, 15:42
Сегодня, 11 сентября, Свердловский районный суд продлил на месяц меру пресечения предпринимательнице Эльфире Кузьминой. Как сообщили Properm.ru в суде, защита ходатайствовала о назначении домашнего ареста и заявляла допрос свидетеля Владимира Мальцева, который сообщил, что готов внести залог в размере миллиона рублей. Следователь СУ СКР по Пермскому краю, в свою очередь, ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей на два месяца. Суд принял решение оставить Кузьмину в СИЗО до 18 октября
В отношении Кузьминой 18 июня 2020 года было возбуждено уголовное дело, учредительница нескольких компаний при попытке дать взятку одному из пермских главных врачей была задержана оперативниками регионального УФСБ и помещена в пермское СИЗО.
Кузьмина по версии следствия организовала картель предприятий общественного питания, который активно получал госконтракты с медицинскими и социальными учреждениями на поставку лечебного питания. Аффилированные ей компании за пять лет подписали 286 госконтрактов на общую сумму более 3,8 млрд рублей.
Созданные Кузьминой ООО «Амега», «Элиона» и «Медилайн» с 2013 года выступают единственным поставщиком питания в больницы и социальные учреждения в городе Чайковский. За семь лет компании получили порядка десяти контрактов на поставку лечебного питания на общую сумму более 480 млн рублей. Кроме того, как сообщили Properm.ru депутаты Чайковской гордумы Алексей Наборщиков и Дмитрий Новокрещенов, «Элионе» удалось фактически за бесценок купить у муниципалитета комбинат питания центральной городской больницы «Айболит».
Контракты на поставку больничных обедов в ЦГБ «Элиона» получила в 2015 году. Ранее лечебным питанием больницу снабжал МУП «Оскар», до 2016 года его директором был Игорь Смирнов. «Цены у МУП были намного ниже, чем у «Элионы», примерно на 25% — это очень существенно. И ровно за день Кузьмина позвонила мне лично и сказала: «Ты не понимаешь, куда ввязываешься», — «Это вроде конкуренция, мне глава согласовал данную сделку», — ответил я, потому что я был подотчетен администрации. Вскрытие конвертов было на следующий день, но она мне сказала, что все равно это все заберет. Так и произошло», — сообщил Смирнов.
Позднее «Элиона» арендовала у МУП «Оскар» два здания больничного комбината питания, а в 2017 году получила в долгосрочную аренду у муниципального предприятия, по словам Смирнова — «за стоимость ремонта, как бы взаимозачтом». По данным депутатов гордумы, «Элиона» оказалась единственным участником открытых торгов, хотя по их сведениям были другие желающие приобрести имущественный комплекс. Директором МУП «Оскар» на момент проведения торгов являлся Александр Востриков, племянник главы муниципалитета Юрия Вострикова.
Как пояснили Новокрещенов и Смирнов, они неоднократно обращались в правоохранительные органы, пытаясь доказать незаконность происходящего. Но ситуация до июня 2020 года не получала развития.
По данным СПАРК, сейчас госконтракты на организацию питания в госучреждениях получают два игрока. Социальные и медицинские учреждения заключают договоры с группой компаний Эльфиры Кузьминой. Обеды в школы и детские сады Чайковского поставляет ООО «Скиф», учрежденное Юрием Востриковым.