Суд арестовал жителя Прикамья, не заплатившего штраф за нарушение самоизоляции

Жителя Октябрьского района Пермского края арестовали на трое суток за неуплату штрафа. Мужчина должен был выплатить 1 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Ранее он находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты, мужчина бесцельно гулял по улицам поселка, когда его остановили полицейские и привлекли к ответственности по по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».