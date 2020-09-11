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Posted 11 сентября 2020, 05:11

Published 11 сентября 2020, 05:11

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

Суд арестовал жителя Прикамья, не заплатившего штраф за нарушение самоизоляции

Суд арестовал жителя Прикамья, не заплатившего штраф за нарушение самоизоляции

11 сентября 2020, 05:11
Фото: Properm.ru.
Судебные приставы предупреждали мужчину о необходимости своевременно оплатить штраф, но это не помогло.

Жителя Октябрьского района Пермского края арестовали на трое суток за неуплату штрафа. Мужчина должен был выплатить 1 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Ранее он находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты, мужчина бесцельно гулял по улицам поселка, когда его остановили полицейские и привлекли к ответственности по по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, нарушитель не выплатил штраф, поэтому судебные приставы составили на него протокол за неуплату штрафа в срок. За это суд арестовал мужчина на трое суток.

#Общество
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