Суд арестовал жителя Прикамья, не заплатившего штраф за нарушение самоизоляции

Posted 11 сентября 2020, 05:11
Published 11 сентября 2020, 05:11
Modified 2 марта 2023, 15:42
Updated 2 марта 2023, 15:42
Жителя Октябрьского района Пермского края арестовали на трое суток за неуплату штрафа. Мужчина должен был выплатить 1 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Ранее он находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты, мужчина бесцельно гулял по улицам поселка, когда его остановили полицейские и привлекли к ответственности по по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, нарушитель не выплатил штраф, поэтому судебные приставы составили на него протокол за неуплату штрафа в срок. За это суд арестовал мужчина на трое суток.