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Posted 11 сентября 2020, 05:48

Published 11 сентября 2020, 05:48

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

В филиале «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» завершился остановочный ремонт

11 сентября 2020, 05:48
Ремонт был самым большим за последнее десятилетие.

Со 2 августа по 7 сентября в филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошёл остановочный ремонт. Он продлился 36 суток для производства аммиака и 37 суток для производства карбамида, став самым большим за последнее десятилетие.

В остановочном ремонте были заняты все ремонтные подразделения предприятия и персонал основных производственных цехов. Помимо сотрудников завода было привлечено более 500 работников из 34 подрядных организаций. Также в ремонте участвовали сотрудники других заводов АО «ОХК «УРАЛХИМ»: филиала «Азот» из Березников и филиала «КЧХК» из Кирово-Чепецка Кировской области.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:— Проведение остановочного ремонта на «ПМУ» с участием большого числа подрядчиков потребовало от нас мобилизации усилий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Контроль температуры всех входящих на территорию, «масочно-перчаточный» режим, дезинфекция помещений, организация отдельного питания для подрядчиков и многие другие меры позволили в итоге избежать вспышки болезни. Запланированные работы были выполнены в полном объёме и точно в сорок.

Всего в период ремонта было проведено более 7,3 тыс. работ. Среди главных — техническое перевооружение печи первичного риформинга агрегата аммиака поз.101-B. В перечне работ были замена реакционных труб, передаточного коллектора, футеровки, катализатора.

Среди других наиболее важных проведённых работ — ремонт компрессорного и насосного оборудования, паровых турбин, замена секций вакуум-вытяжки, ремонт колонного и теплообменного оборудования на производствах аммиака и карбамида, модернизация систем управления паровыми турбинами, внедрение системы стационарного вибромониторинга динамического оборудования в цехе карбамида.

Проведённые во время остановочного ремонта мероприятия позволят повысить бесперебойность работы оборудования филиала «ПМУ» на высоких нагрузках.

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