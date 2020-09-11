В филиале «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» завершился остановочный ремонт

В остановочном ремонте были заняты все ремонтные подразделения предприятия и персонал основных производственных цехов. Помимо сотрудников завода было привлечено более 500 работников из 34 подрядных организаций. Также в ремонте участвовали сотрудники других заводов АО «ОХК «УРАЛХИМ»: филиала «Азот» из Березников и филиала «КЧХК» из Кирово-Чепецка Кировской области.