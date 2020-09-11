В Госдуме предложили сделать скидку на интернет учащимся из дома

В своем обращении Сухарев напоминает, что из-за увеличения новых случаев заражения коронавирусом ряд регионов вернулся на дистанционное обучение. Семьи школьников и студентов оплачивают услуги связи, то есть, берут на себя расходы по организации учебного процесса. Депутат просит рассмотреть возможность выделения компенсации расходов на оплату интернета в виде скидки до 50% от используемого тарифа.