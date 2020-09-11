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Posted 11 сентября 2020, 11:12

Published 11 сентября 2020, 11:12

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

В Госдуме предложили сделать скидку на интернет учащимся из дома

11 сентября 2020, 11:12
Из-за увеличения новых случаев заболевания коронавирусом часть регионов вернулась на дистанционное обучение.

Депутат Госдумы предложил на 50% снизить оплату за услуги интернета для семей, чьи дети находятся на домашнем обучении. Об этом сообщает RT со ссылкой на имеющуюся копию письма Ивана Сухарева на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева.

В своем обращении Сухарев напоминает, что из-за увеличения новых случаев заражения коронавирусом ряд регионов вернулся на дистанционное обучение. Семьи школьников и студентов оплачивают услуги связи, то есть, берут на себя расходы по организации учебного процесса. Депутат просит рассмотреть возможность выделения компенсации расходов на оплату интернета в виде скидки до 50% от используемого тарифа.

#Общество
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