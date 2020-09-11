В Прикамье осудят участника преступной группы, незаконно вырубившей лес на 61,6 миллиона рублей

По версии следствия, в 2016 году в разное время организатор преступной группы Юнир Ишсарин работал директором ГКУ «Вайское лесничество» и ГКУ «Красновишерское лесничество». Он привлек обвиняемого и других знакомых к незаконной вырубке леса. Каждый участник группы выполнял свою часть работы — от подготовки документов и вырубки до транспортировки и продажи деревьев. Чтобы скрыть свои преступления, злоумышленники изготавливали документы для заключения фиктивных договоров купли-продажи и последующей заготовки древесины.