В Прикамье осудят участника преступной группы, незаконно вырубившей лес на 61,6 миллиона рублей

Posted 11 сентября 2020, 10:07
Published 11 сентября 2020, 10:07
Modified 2 марта 2023, 15:42
Updated 2 марта 2023, 15:42
В Пермском крае участковый лесничий ГКУ «Красновишерское лесничество» обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в 2016 году в разное время организатор преступной группы Юнир Ишсарин работал директором ГКУ «Вайское лесничество» и ГКУ «Красновишерское лесничество». Он привлек обвиняемого и других знакомых к незаконной вырубке леса. Каждый участник группы выполнял свою часть работы — от подготовки документов и вырубки до транспортировки и продажи деревьев. Чтобы скрыть свои преступления, злоумышленники изготавливали документы для заключения фиктивных договоров купли-продажи и последующей заготовки древесины.
Преступники незаконно вырубили более 9 тыс. кубометров различных деревьев, в их число вошли деревья пород ель, сосна, пихта и кедр. Лесному фонду был причинен ущерб в 61,6 млн рублей. Полиция задержала участников преступной группы в 2018 году. Помимо этого, в 2017 году обвиняемый незаконно вырубил лес на сумму более 590 тыс. рублей. В ходе расследования мужчина согласился сотрудничать со следствием, поэтому его уголовное дело выделено в отдельное производство.
Сейчас уголовное дело направлено в Красновишерский районный суд для рассмотрения по существу. Прокурор решает вопрос о направлении в суд уголовных дел еще двух соучастников преступной группы. Трое злоумышленников находятся под следствием.