В Ростове в колонию пытались пронести наркотики

Posted 11 сентября 2020, 11:23
Published 11 сентября 2020, 11:23
Modified 2 марта 2023, 15:42
Updated 2 марта 2023, 15:42
В исправительную колонию №2 в Ростове-на-Дону пытались пронести наркотики. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН региона.
Посетитель пришел на краткосрочное свидание. Во время досмотра у него нашли сверток с капсулами красно-белого цвета. Сейчас мужчину подозревают в совершении преступления по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта). Проводится проверка случившегося.