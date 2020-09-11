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Posted 11 сентября 2020, 11:23

Published 11 сентября 2020, 11:23

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

В Ростове в колонию пытались пронести наркотики

11 сентября 2020, 11:23
Проводится проверка случившегося.

В исправительную колонию №2 в Ростове-на-Дону пытались пронести наркотики. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН региона.

Посетитель пришел на краткосрочное свидание. Во время досмотра у него нашли сверток с капсулами красно-белого цвета. Сейчас мужчину подозревают в совершении преступления по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта). Проводится проверка случившегося.

#Происшествия
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