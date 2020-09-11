В Ростове в колонию пытались пронести наркотики

Посетитель пришел на краткосрочное свидание. Во время досмотра у него нашли сверток с капсулами красно-белого цвета. Сейчас мужчину подозревают в совершении преступления по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта). Проводится проверка случившегося.