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Posted 11 сентября 2020, 07:05

Published 11 сентября 2020, 07:05

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

В Зюкайке собираются построить врачебную амбулаторию за 56 миллионов рублей

11 сентября 2020, 07:05
Сюжет
Медицина в Прикамье
Медицинское учреждение будет рассчитано на 60 посещений в смену.

Региональные власти ищут подрядчика, чтобы построить в деревне Зюкайка врачебную амбулаторию. Медицинское учреждение будет подведомственно Верещагинской районной больнице. Начальная (максимальная) стоимость контракта 56,3 млн рублей.

Согласно техзаданию, одноэтажная амбулатория появится на ул. Тимирязева, 10д. Медицинское учреждение будет рассчитано на 60 посещений в смену. Также проектом предусмотрен дневной стационар для взрослых на восемь койко-мест. Подрядчик должен преступить к работам не позднее 15 октября и закончить их к 16 мая 2021 года.

#Недвижимость#Медицина в Прикамье#Госзакупки
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