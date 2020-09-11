В Зюкайке собираются построить врачебную амбулаторию за 56 миллионов рублей

Согласно техзаданию, одноэтажная амбулатория появится на ул. Тимирязева, 10д. Медицинское учреждение будет рассчитано на 60 посещений в смену. Также проектом предусмотрен дневной стационар для взрослых на восемь койко-мест. Подрядчик должен преступить к работам не позднее 15 октября и закончить их к 16 мая 2021 года.