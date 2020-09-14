За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 58 человек: среди них три ребенка

Posted 14 сентября 2020, 08:43
Published 14 сентября 2020, 08:43
Modified 2 марта 2023, 15:42
Updated 2 марта 2023, 15:42
В Пермском крае за последние сутки выявлено 58 случаев коронавируса: 11 человек лечатся в больницах, 47 — на дому под наблюдением врачей. Коэффициент распространения коронавируса на сегодня составляет 0,98. Вчера он был на уровне 0,99.
«Из 58 новых инфицированных — 26 мужчин, 29 женщин, три ребёнка (один мальчик, две девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 27 человек, 19 человек в возрасте 45–65, девять человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Также стало известно о трех летальных случаях. За сутки от коронавируса скончались в крае два человека, не от коронавируса — один.