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Posted 14 сентября 2020, 08:43

Published 14 сентября 2020, 08:43

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 58 человек: среди них три ребенка

14 сентября 2020, 08:43
Сюжет
Коронавирус в Перми
С начала пандемии в Прикамье почти 8,7 тыс. случаев заражения COVID-19.

В Пермском крае за последние сутки выявлено 58 случаев коронавируса: 11 человек лечатся в больницах, 47 — на дому под наблюдением врачей. Коэффициент распространения коронавируса на сегодня составляет 0,98. Вчера он был на уровне 0,99.

«Из 58 новых инфицированных — 26 мужчин, 29 женщин, три ребёнка (один мальчик, две девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 27 человек, 19 человек в возрасте 45–65, девять человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Также стало известно о трех летальных случаях. За сутки от коронавируса скончались в крае два человека, не от коронавируса — один.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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