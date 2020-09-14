За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 58 человек: среди них три ребенка

В Пермском крае за последние сутки выявлено 58 случаев коронавируса: 11 человек лечатся в больницах, 47 — на дому под наблюдением врачей. Коэффициент распространения коронавируса на сегодня составляет 0,98. Вчера он был на уровне 0,99.