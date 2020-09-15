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Posted 15 сентября 2020, 05:38

Published 15 сентября 2020, 05:38

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Судебные приставы нашли должницу из Губахи по рекламе косметических процедур в социальных сетях

15 сентября 2020, 05:38
Пристав смог попасть на прием к должнице под видом клиентки.

Судебные приставы нашли должницу из Губахи. Женщина должна была выплатить уголовный штраф в размере 60 тыс. рублей, однако она не стала этого делать и уехала в Пермь, где начала развивать собственное дело в индустрии красоты.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, женщина находила клиентов через социальные сети: она предлагала записаться на косметические процедуры. Обычно женщина сама выезжала на дом к заказчикам, однако судебный пристав под видом клиентки настоял на том, чтобы встреча проходила у женщины дома.

Встреча пристава и должницы все же состоялась у нее дома. Ей пришлось давать объяснение о причинах неоплаты уголовного штрафа. Если в ближайшее время должница не выплатит штраф, то наказание для нее могут заменить на более строгое.

#Происшествия
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