Судебные приставы нашли должницу из Губахи по рекламе косметических процедур в социальных сетях

Posted 15 сентября 2020, 05:38
Published 15 сентября 2020, 05:38
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Судебные приставы нашли должницу из Губахи. Женщина должна была выплатить уголовный штраф в размере 60 тыс. рублей, однако она не стала этого делать и уехала в Пермь, где начала развивать собственное дело в индустрии красоты.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, женщина находила клиентов через социальные сети: она предлагала записаться на косметические процедуры. Обычно женщина сама выезжала на дом к заказчикам, однако судебный пристав под видом клиентки настоял на том, чтобы встреча проходила у женщины дома.
Встреча пристава и должницы все же состоялась у нее дома. Ей пришлось давать объяснение о причинах неоплаты уголовного штрафа. Если в ближайшее время должница не выплатит штраф, то наказание для нее могут заменить на более строгое.