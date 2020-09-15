В Перми на пешеходном переходе сбили 53-летнего мужчину

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу. Ранее водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.