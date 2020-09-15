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Posted 15 сентября 2020, 04:45

Published 15 сентября 2020, 04:45

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

В Перми на пешеходном переходе сбили 53-летнего мужчину

В Перми на пешеходном переходе сбили 53-летнего мужчину

15 сентября 2020, 04:45
Фото: Properm.ru.
По данным полиции, водитель, наехавший на потерпевшего, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Вчера, 14 сентября, в 17:15 в Орджоникидзевском районе Перми произошло ДТП. По предварительной информации, возле дома №45 на улице Лянгасова 36-летний водитель «ВАЗ-21110» на нерегулируемом пешеходном перехода наехал на 53-летнего мужчину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу. Ранее водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

#Происшествия
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