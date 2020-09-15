В Перми на пешеходном переходе сбили 53-летнего мужчину

Posted 15 сентября 2020, 04:45
Published 15 сентября 2020, 04:45
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Вчера, 14 сентября, в 17:15 в Орджоникидзевском районе Перми произошло ДТП. По предварительной информации, возле дома №45 на улице Лянгасова 36-летний водитель «ВАЗ-21110» на нерегулируемом пешеходном перехода наехал на 53-летнего мужчину.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу. Ранее водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.