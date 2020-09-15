Жительница Оренбурга по неосторожности чуть не сожгла себя

Posted 15 сентября 2020, 09:58
Published 15 сентября 2020, 09:58
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
91-летняя жительница Оренбурга нечаянно подожгла себя церковной свечой. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Врачи скорой помощи экстренно госпитализировали женщину в больницу с ожогами 70% тела. Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка занималась самолечением с помощью парафина, который она наносила на тело. Затем женщина решила зажечь церковную свечу. В итоге пламя попало на одежду, а затем огонь перешел на смазанную парафином кожу.
Сейчас по факту несчастного случая проводится проверка.