«Гостиный двор» заставили восстановить разрушенное благоустройство на Компросе, 52

Posted 16 сентября 2020, 08:50
Published 16 сентября 2020, 08:50
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
«Гостиный двор» восстановит испорченное благоустройство во дворе домов Компрос, 50 и 52. Как сообщил Properm.ru региональный координатор проекта «Городская среда» Михаил Борисов, сегодня на совещании в администрации Свердловского района были достигнуты договоренности, что «Гостиный двор» восстановит все благоустройство, что было нарушено из-за действий их подрядчика: уберет трубы, починит асфальт и установит обратно спортивную площадку.
Также УК «Экском» (занимается управлением домами) должна вызвать на место кадастрового инженера, который уточнит границы участков. При этом Борисов отметил, что часть территории, которую пытались огородить рабочие, все-таки принадлежит «Гостиному двору». Что касается «захвата» территории музыкальной школы, то этот вопрос детально не рассматривался в администрации. Как пояснил Михаил Борисов, представители «Гостиного двора» заявили, что у них есть договоренности о проведении работ.
На прошлой неделе во дворе Комсомольского проспекта, 50 и 52 начали строить забор. Подрядчики «Гостиного двора» без предупреждения стали размечать территорию и устанавливать столбы, чтобы расширить зону парковки рядом с ТЦ. Год назад этот участок благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».