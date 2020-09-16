«Гостиный двор» заставили восстановить разрушенное благоустройство на Компросе, 52

Также УК «Экском» (занимается управлением домами) должна вызвать на место кадастрового инженера, который уточнит границы участков. При этом Борисов отметил, что часть территории, которую пытались огородить рабочие, все-таки принадлежит «Гостиному двору». Что касается «захвата» территории музыкальной школы, то этот вопрос детально не рассматривался в администрации. Как пояснил Михаил Борисов, представители «Гостиного двора» заявили, что у них есть договоренности о проведении работ.