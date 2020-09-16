Прокуратура Прикамья добилась перерасчета 12 млн рублей за вывоз мусора от «Теплоэнерго»

Posted 16 сентября 2020, 06:39
Published 16 сентября 2020, 06:39
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Прокуратура Пермского края добилась перерасчета 12 млн рублей за вывоз мусора. Еще в октябре 2019 года региональный мусорный оператор «Теплоэнерго» по решению суда был обязан принять новый тариф, снизив размер прошлого. Но документ о смене тарифа был принят региональным министерством тарифного регулирования и энергетики только в июне 2020 года, сообщает пресс-служба прокуратура Пермского края.
В связи с этим прокуратура потребовала произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в меньшую сторону, но в течение месяца это не было сделано. В июле заместитель прокурора краю внес представление и.о. директора ПКГУП «Теплоэнерго». После этого всем жителям края в платежных квитанциях за август 2020 года был сделан перерасчет за ЖКУ, общий размер которого составил более 12 млн рублей.
В «Теплоэнерго» пояснили, что выполнение перерасчета стало возможно только после того, как краевое министерство тарифного регулирования и энергетики приняло замещающий акт и снизило тариф. В итоге месячный платеж за 2019 год для многоквартирных домов был снижен до 2,93 рублей за 1 кв. м общей площади в месяц (ранее стоимость была 2,96 рублей за 1 кв. м). Месячный платеж для индивидуальных жилых домов составил 65,7 рублей за одного проживающего (ранее платеж был 65,8 рублей за одного проживающего).