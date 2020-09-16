Прокуратура Прикамья добилась перерасчета 12 млн рублей за вывоз мусора от «Теплоэнерго»

В «Теплоэнерго» пояснили, что выполнение перерасчета стало возможно только после того, как краевое министерство тарифного регулирования и энергетики приняло замещающий акт и снизило тариф. В итоге месячный платеж за 2019 год для многоквартирных домов был снижен до 2,93 рублей за 1 кв. м общей площади в месяц (ранее стоимость была 2,96 рублей за 1 кв. м). Месячный платеж для индивидуальных жилых домов составил 65,7 рублей за одного проживающего (ранее платеж был 65,8 рублей за одного проживающего).