Properm.ru узнали подробности мирового соглашения мэрии и «Ива-Девелопмент». Спойлер: все плохо

На фоне подготовки мирового соглашения власти и застройщик за последние две недели трижды сообщили о появлении новых социальных объектов, связанных с «Ивой». В конце августа департамент градостроительства и архитектуры выдал компании «Девелопмент-Юг» разрешение на строительство детского сада в микрорайоне Ива. Новый детсад должны построить на ул. Сапфирная, 9 для 350 детей. 11 сентября генеральный директор холдинга «Синара — транспортные машины» Виктор Леш презентовал врио губернатора Дмитрию Махонину проект строительства трамвайной ветки из центра Перми в микрорайон «Ива». 14 сентября уже руководство «Ива-Девелопмент» вышло с сообщением, что в 2021 году в Перми начнется строительство здания под второй гипермаркет «Леруа Мерлен», который может открыться уже в 2022 году. За последние пять лет уже заявлялось о строительстве здесь ледовой арены, спортивной школы, гипермаркета «Мега» и прочих объектах.