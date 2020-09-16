Properm.ru узнали подробности мирового соглашения мэрии и «Ива-Девелопмент». Спойлер: все плохо

Posted 16 сентября 2020, 02:54
Published 16 сентября 2020, 02:54
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Договоренности по заключению мирового соглашения между Пермской мэрией и застройщиком микрорайона «Ива» OOO «Ива-Девелопмент» могут быть достигнуты уже сегодня, 16 сентября, сообщили редакции Properm.ru сразу несколько близких пермской мэрии собеседников. Сам документ должен быть представлен в заседание Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 22 сентября. Согласно соглашению, договор аренды земельных участков для строительство микрорайона может быть пролонгирован еще на десять лет — до 31 декабря 2031 года, текст проекта соглашения есть в распоряжении редакции.
Мировое соглашение администрации Перми с заcтройщиком микрорайона «Ива» OOO «Ива-Девелопмент» может привести к недополученной выгоде городского бюджета. Возможные потери расчитаны, исходя из коммерческой стоимости земли, с готовой коммунальной инфраструктурой.
Генеральный директор ООО «Ива-Девелопмент» Алексей Скрипкин (ранее — замруководителя департамента ЖКХ администрации Перми), сообщил журналисту Properm.ru, что сейчас действительно между мэрией и застройщиком идут активные консультации по уточнению параметров мирового соглашения. Оно было подготовлено арендатором земельного участка и передано в муниципалитет еще в июне. «В случае, если мэрия откажется от его заключения, мы будем строить микрорайон минимум шесть лет, как нам разрешает постановление правительства РФ», — заявил Скрипкин, сославшись на постановление кабмина от 2 апреля 2020 года, по которому участники долевого строительства в связи с противоэпидемическими мерами и в рамках проектов поддержки бизнеса не получают пени и штрафы за нарушения сроков сдачи жилья.
До момента публикации получить официальные комментарии мэрии о намерении подписать мировое соглашение с застройщиком редакции Properm.ru не удалось. В пресс-службе администрации Перми в ответ на запрошенный 11 сентября комментарий сообщили, что «ситуация сложная, ответ готовят юристы».
В Пермском УФАС редакции Properm.ru пояснили, что без окончательной редакции мирового соглашения невозможно судить, получает ли застройщик при его подписании преимущественные условия. В ведомстве уточнили, что изучали только направленный властями Пермского края проект мирового соглашения в порядке наблюдения за конфликтом мэрии и застройщика, итоговый текст специалистами УФАС не изучался. «Если документ будет содержать только увеличение сроков договора аренды, то «Ива-Девелопмент» получают преимущество перед другими застройщиками. Если к увеличению сроков они получат дополнительные обязательства, например на строительство дополнительных соцобъектов, то нарушения закона не будет», — пояснила начальник отдела контроля за органами власти и соблюдения контрактных обязательств Анастасия Белова.
На фоне подготовки мирового соглашения власти и застройщик за последние две недели трижды сообщили о появлении новых социальных объектов, связанных с «Ивой». В конце августа департамент градостроительства и архитектуры выдал компании «Девелопмент-Юг» разрешение на строительство детского сада в микрорайоне Ива. Новый детсад должны построить на ул. Сапфирная, 9 для 350 детей. 11 сентября генеральный директор холдинга «Синара — транспортные машины» Виктор Леш презентовал врио губернатора Дмитрию Махонину проект строительства трамвайной ветки из центра Перми в микрорайон «Ива». 14 сентября уже руководство «Ива-Девелопмент» вышло с сообщением, что в 2021 году в Перми начнется строительство здания под второй гипермаркет «Леруа Мерлен», который может открыться уже в 2022 году. За последние пять лет уже заявлялось о строительстве здесь ледовой арены, спортивной школы, гипермаркета «Мега» и прочих объектах.
В 2008 году «Строительно-инвестиционная компания «Девелопмент-Юг» заключала соглашение с администрацией Перми на пять лет за 305 млн 781 тыс. рублей. Застройщик брал на себя обязательство комплексного строительства с полноценной инфраструктурой. На сегодня краснодарский инвестор «строит» на пермской земле уже 12 лет, число соцобъектов при этом постоянно сокращается. В 2008 году в обязательства компании входило строительство четырех детских садов, двух молочных кухонь, двух школ, пожарного депо, многофункционального культурно-делового центра, поликлиники и отделения полиции, а также дороги и коммунальную инфраструктуру. Стоимость льготного права аренды составила 3 млн рублей в год.
В 2010 году был принят Мастер-план Перми, которому ранее разработанный проект строительства микрорайона «Ива» не соответствовал. В результате переговоров между администрацией города и застройщиком новый проект был разработан только в 2013 году, он был утвержден на публичных слушаниях. Само строительство началось в 2014 году, до этого арендованный под застройку участок пустовал. Тогда компания первый раз обратилась в арбитражный суд, который продлил срок льготной аренды земельного участка до 2017 года — по мнению суда сроки строительства были затянуты по вине администрации Перми.
В 2016 году прокуратура Перми внесла мэрии представление — застройщик с 2008 года не вносил арендные платежи и не застраховал ответственность за неисполнение условий контракта, чем нарушил земельное законодательство. Сумма задолженности по аренде земли на тот момент составила 17,3 млн рублей (платеж не внесен до настоящего времени), размер отсутствующей страховки — 600 млн рублей. В 2017 году «Девелопмент-Юг» оспорил в суде сроки строительства микрорайона — уже до 2021 года. Этим же решением, на основании сокращения планируемого числа его жителей, в соглашении к договору аренды был уменьшен перечень соцобъектов — исключены детский сад и пожарное депо.
По данным на 2019 год застройщик сдал в эксплуатацию детский сад на 300 мест, два пункта раздачи детского питания, квартиру для участкового и ряд встроенных нежилых помещений для размещения различных служб. В июне 2020 года в редакцию Properm.ru обратились пермяки, которые заметили, что в здании на Сакко и Ванцетти, 93а, где обещали открыть поликлинику, появился магазин сети «Пятерочка». Ранее сообщалось, что застройщик «Девелопмент-Юг» в рамках соцобязательств передаст городу это здание для размещения поликлиники. Позднее застройщик сообщил, что под размещение амбулатории предполагается только один этаж административного здания.