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Posted 17 сентября 2020, 09:45

Published 17 сентября 2020, 09:45

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Пермский «Амкар» ушел на карантин из-за коронавируса у сотрудников команды

17 сентября 2020, 09:45
Сюжет
Амкар
Заболевшие коронавирусом чувствуют себя хорошо, симптомов у них нет.

Пермский футбольный клуб «Амкар» ушел на карантин из-за выявленного случая коронавируса у сотрудников команды. С 17 по 28 сентября футболисты не смогут принять участие в Первенстве России, об этом сообщает официальная группа Академии футбола «Вконтакте».

Журналисту Properm.ru в пресс-службе Академии футбола рассказали, что коронавирусом заразился один игрок и один тренер. Впереди еще тестирование, которое может выявить зараженных.

Заболевшие сейчас чувствуют себя хорошо, болезнь проходит бессимптомно. У команды были запланированы встречи на 19 и 26 сентября.

#Спорт#Амкар
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