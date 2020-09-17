Пермский «Амкар» ушел на карантин из-за коронавируса у сотрудников команды

Пермский футбольный клуб «Амкар» ушел на карантин из-за выявленного случая коронавируса у сотрудников команды. С 17 по 28 сентября футболисты не смогут принять участие в Первенстве России, об этом сообщает официальная группа Академии футбола «Вконтакте».