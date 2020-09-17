Пермский «Амкар» ушел на карантин из-за коронавируса у сотрудников команды

Posted 17 сентября 2020, 09:45
Published 17 сентября 2020, 09:45
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Пермский футбольный клуб «Амкар» ушел на карантин из-за выявленного случая коронавируса у сотрудников команды. С 17 по 28 сентября футболисты не смогут принять участие в Первенстве России, об этом сообщает официальная группа Академии футбола «Вконтакте».
Журналисту Properm.ru в пресс-службе Академии футбола рассказали, что коронавирусом заразился один игрок и один тренер. Впереди еще тестирование, которое может выявить зараженных.
Заболевшие сейчас чувствуют себя хорошо, болезнь проходит бессимптомно. У команды были запланированы встречи на 19 и 26 сентября.