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Posted 17 сентября 2020, 12:50

Published 17 сентября 2020, 12:50

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Пермский краевой суд оставил в СИЗО пойманную на взятке поставщицу питания в больницы

Пермский краевой суд оставил в СИЗО пойманную на взятке поставщицу питания в больницы

17 сентября 2020, 12:50
Ольга Седурина
Фото: Properm.ru
Сюжет
Возле кормушки
Эльфира Кузьмина останется под стражей до 18 октября, в последнем слове она заявила, что осознала всю тяжесть содеянного и просит смягчить меру пречечения.

Сегодня, 17 сентября, Пермский краевой суд оставил в силе решение первой инстанции, по которому учредитель нескольких компаний в сфере общественного питания Эльфира Кузьмина будет содержаться под стражей в СИЗО до 18 октября. В отношении предпринимательницы 18 июня 2020 года было возбуждено уголовное дело, учредительница нескольких компаний при попытке дать взятку одному из пермских главных врачей была задержана оперативниками регионального УФСБ и помещена в пермское СИЗО. Кузьмина участвовала в процессе по видеоконференцсвязи.

Защитник Кузьминой Владислав Эккерт ходатайствовал о переносе слушаний на более поздний срок — из-за отпуска второго адвоката, Дмитрия Конова. Кроме того, он попросил суд отложить заседания из-за неявки следователя по делу пермской предпринимательницы. Защита настаивала на оглашении материалов следствия, где сообщалось об еще одном эпизоде незаконной деятельности. Однако судья Людмила Крюкова отклонила ходатайства из-за того, что в зале присутствует защита Кузьминой, в том числе, адвокат по назначению Елена Тиньгаева, а присутствие следователя процессуально не обязательно.

Подозреваемая предпринимательница и ее защита попросили суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста, внесения залога в размере 2 млн рублей (в первой инстанции заявлялся залог в 1 млн рублей) или применения обеих мер. Адвокат в своих доводах ссылался на то, что Кузьмина много лет работает в Перми, занимается благотворительностью и ранее не судима. Защита сообщила, что заявленная гособвинением необходимость в нахождении подзащитной под стражей несостоятельна, а довод о том, что Кузьмина может покинуть Россию не имеет под собой оснований. Адвокат подтвердил, что сын Кузьминой имеет годовую визу для проживания во Франции, где играет за хоккейную сборную, но из-за того, что у подзащитной следователи изъяли загранпаспорт, а границы закрыты на время пандемии гриппа, она не планирует покидать страну.

Кузьмина в последнем слове заявила, что осознала всю тяжесть содеянного и готова участвовать в следственных мероприятиях, в том числе в очных ставках с другими фигурантами уголовного дела. «Если я буду находиться не в СИЗО, все быстрее прояснится», — сообщила она. Ее защита сообщила в качестве довода то, что расследование дела затягивается и подзащитная уже более трех месяцев находится под стражей. «Суд продлил меру пресечения неделю назад, но за это время не было произведено ни одного следственного мероприятия — ни экспертизы конвертов, ни очных ставок», — сообщил адвокат.

Однако, суд согласился с доводами обвинения и оставил Кузьминой меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение может быть обжаловано в кассационной инстанции.

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#Мнения#Общество#Возле кормушки
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