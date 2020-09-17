Пермский краевой суд оставил в СИЗО пойманную на взятке поставщицу питания в больницы

Подозреваемая предпринимательница и ее защита попросили суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста, внесения залога в размере 2 млн рублей (в первой инстанции заявлялся залог в 1 млн рублей) или применения обеих мер. Адвокат в своих доводах ссылался на то, что Кузьмина много лет работает в Перми, занимается благотворительностью и ранее не судима. Защита сообщила, что заявленная гособвинением необходимость в нахождении подзащитной под стражей несостоятельна, а довод о том, что Кузьмина может покинуть Россию не имеет под собой оснований. Адвокат подтвердил, что сын Кузьминой имеет годовую визу для проживания во Франции, где играет за хоккейную сборную, но из-за того, что у подзащитной следователи изъяли загранпаспорт, а границы закрыты на время пандемии гриппа, она не планирует покидать страну.