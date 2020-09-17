В Перми незаконно продавали оружие через интернет

Прокуратура Перми в ходе мониторинга сети Интернет выявила информацию, содержащую противоправный контент. Установлено, что на пяти сайтах предлагали покупку оружия без лицензии. По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о блокировке данных сайтов.