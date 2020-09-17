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Posted 17 сентября 2020, 03:04

Published 17 сентября 2020, 03:04

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

В Перми незаконно продавали оружие через интернет

17 сентября 2020, 03:04
Покупателям доставляли винтовки домой.

Прокуратура Перми в ходе мониторинга сети Интернет выявила информацию, содержащую противоправный контент. Установлено, что на пяти сайтах предлагали покупку оружия без лицензии. По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о блокировке данных сайтов.

Решением Ленинского районного суда исковые требования прокуратуры города удовлетворены, противоправные ресурсы заблокированы.

#Происшествия
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