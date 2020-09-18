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Posted 18 сентября 2020, 10:09

Published 18 сентября 2020, 10:09

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Экс-министр Анастасия Крутень прокомментировала свое возвращение в минздрав

Экс-министр Анастасия Крутень прокомментировала свое возвращение в минздрав

18 сентября 2020, 10:09
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
По словам главврача, информацию о возможных кадровых перестановках с ее участием она узнает из СМИ.

Бывший министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень не подтвердила информацию о возможном назначении на пост главы ведомства. Как пояснила руководитель больницы имени С.Н Гринберга Properm.ru, с ней пока никто не обсуждал предложение занять министерское кресло.

С прошлого года ведомство возглавляет Оксана Мелехова. Возможные перестановки в правительстве Пермского края могут происходить на фоне выборов нового губернатора Пермского края. Сейчас Дмитрий Махонин находится на больничном из-за подтвержденного коронавируса.

#Политика#Кадровые перестановки
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