Экс-министр Анастасия Крутень прокомментировала свое возвращение в минздрав

Бывший министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень не подтвердила информацию о возможном назначении на пост главы ведомства. Как пояснила руководитель больницы имени С.Н Гринберга Properm.ru, с ней пока никто не обсуждал предложение занять министерское кресло.