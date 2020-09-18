Экс-министр Анастасия Крутень прокомментировала свое возвращение в минздрав

Posted 18 сентября 2020, 10:09
Published 18 сентября 2020, 10:09
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Бывший министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень не подтвердила информацию о возможном назначении на пост главы ведомства. Как пояснила руководитель больницы имени С.Н Гринберга Properm.ru, с ней пока никто не обсуждал предложение занять министерское кресло.
С прошлого года ведомство возглавляет Оксана Мелехова. Возможные перестановки в правительстве Пермского края могут происходить на фоне выборов нового губернатора Пермского края. Сейчас Дмитрий Махонин находится на больничном из-за подтвержденного коронавируса.