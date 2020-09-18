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Posted 18 сентября 2020, 11:20

Published 18 сентября 2020, 11:20

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Фонд защиты прав дольщиков решил достроить три проблемных дома «Правого берега»

18 сентября 2020, 11:20
Сюжет
Обманутые дольщики
Квартиры в трех долгостроях ожидает 401 дольщик.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение достроить три пермских долгостроя. Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, квартиры в этих домах ожидает 401 горожанин.

Дома по ул. Кировоградской, 68а (ЖК «Кристалл), ул. Юнг Прикамья, 14 (ЖК «Современник») и Адмирала Ушакова, 34 (ЖК «Ушаков») будут достроены. Застройщики начали строительство в период с 2013 по 2016 годы, однако в 2019 годы были признаны банкротами. Все три строительные компании были аффилированы бинесмену Андрею Мехоношину, который подозревается в злоупотреблении полномочиями.

В декабре 2018 года Минстрой Пермского края сообщил, что ЖСК «Правый берег» и ООО «А-Система» расходовали деньги дольщиков не по целевому назначению. По данным Инспекции государственного строительного надзора Прикамья, ЖСК «Правый берег» не по назначению потратил 48 млн рублей, принадлежавших дольщикам. В ООО «А-Система» обнаружено нецелевое расходование средств на сумму более 10 млн рублей.

#Недвижимость#Обманутые дольщики
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