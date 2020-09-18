Фонд защиты прав дольщиков решил достроить три проблемных дома «Правого берега»

Дома по ул. Кировоградской, 68а (ЖК «Кристалл), ул. Юнг Прикамья, 14 (ЖК «Современник») и Адмирала Ушакова, 34 (ЖК «Ушаков») будут достроены. Застройщики начали строительство в период с 2013 по 2016 годы, однако в 2019 годы были признаны банкротами. Все три строительные компании были аффилированы бинесмену Андрею Мехоношину, который подозревается в злоупотреблении полномочиями.