В Пермском крае этой осенью подрядчики отремонтируют еще семь дорог

Posted 18 сентября 2020, 09:23
Published 18 сентября 2020, 09:23
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Этой осенью власти Пермского края планируют отремонтировать еще семь дорог. Дорожные работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
Ремонт дорог на улицах Малой Ямской, Пермской, Тихой, Трясолобова и Сестрорецкой уже начался. Подрядчики завозят материалы на улицы Верхне-Муллинскую и Мелитопольскую. Сейчас планируется провести комплексный ремонт на участке ул. Пермской от ул. Сибирской до ул. Газеты «Звезда». Протяженность участка составляет 220 м. Рабочие обустроят тротуары, установят барьерное ограждение и бортовой камень.
Кроме того, подрядчик начал ремонтировать ул. Тихую на участке от ул. Николая Островского до спортивной базы «Летающий лыжник». На объекте рабочие оборудуют проезжую часть, парковку и тротуары. На парковке спорткомплекса появится еще 80 мест. Подрядная организация обновит 200 м участка ул. Малой Ямской от ул. 25 Октября до Максима Горького. Возле поликлиники рабочие построят парковочную зону для маломобильных групп населения.
В рамках нацпроекта подрядчик благоустроит ул. Верхне-Муллинскую на участке от шоссе Космонавтов до границы Индустриального района. Протяженность покрытия нового асфальта составит 1,17 км.
Как отмечают краевые власти, за три года реализации нацпроекта повысился уровень безопасности на дорогах. Кроме того, число ДТП снизилось на 24%. Всего в 2020 году планируется привести в порядок 55 участков дорог.