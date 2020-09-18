В Пермском крае этой осенью подрядчики отремонтируют еще семь дорог

Кроме того, подрядчик начал ремонтировать ул. Тихую на участке от ул. Николая Островского до спортивной базы «Летающий лыжник». На объекте рабочие оборудуют проезжую часть, парковку и тротуары. На парковке спорткомплекса появится еще 80 мест. Подрядная организация обновит 200 м участка ул. Малой Ямской от ул. 25 Октября до Максима Горького. Возле поликлиники рабочие построят парковочную зону для маломобильных групп населения.