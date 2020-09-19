Убил брата и мать, а затем поджег дом. В Лысьве задержали подозреваемого в убийстве

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следователи подозревают в преступлении 36-летнего местного жителя, его задержали 19 сентября на улице в Лысьве. Следователи считают, что мужчина из личной неприязни убил старшего брата и мать, а затем поджег дом.