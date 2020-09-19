Убил брата и мать, а затем поджег дом. В Лысьве задержали подозреваемого в убийстве

Posted 19 сентября 2020, 02:32
Published 19 сентября 2020, 02:32
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Следователи задержали подозреваемого в убийстве двух человек в Лысьве. Тела мужчины и женщины обнаружили в ночь на 18 сентября после тушения пожара в частном доме. Экспертиза показала, что смерть носит криминальный характер.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следователи подозревают в преступлении 36-летнего местного жителя, его задержали 19 сентября на улице в Лысьве. Следователи считают, что мужчина из личной неприязни убил старшего брата и мать, а затем поджег дом.