properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября 2020, 02:32

Published 19 сентября 2020, 02:32

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Убил брата и мать, а затем поджег дом. В Лысьве задержали подозреваемого в убийстве

19 сентября 2020, 02:32
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Следователи задержали подозреваемого в убийстве двух человек в Лысьве. Тела мужчины и женщины обнаружили в ночь на 18 сентября после тушения пожара в частном доме. Экспертиза показала, что смерть носит криминальный характер.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следователи подозревают в преступлении 36-летнего местного жителя, его задержали 19 сентября на улице в Лысьве. Следователи считают, что мужчина из личной неприязни убил старшего брата и мать, а затем поджег дом.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика