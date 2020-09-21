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Posted 21 сентября 2020, 08:45

Published 21 сентября 2020, 08:45

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

МЧС: в Пермском крае ожидаются заморозки до -2 градусов

21 сентября 2020, 08:45
Погода ухудшится ночью 22 сентября.

В Пермском крае ночью 22 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура опуститcя до 0…-2°, предупреждает МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные синоптиков.

Спасатели рекомендуют при заморозках укрывать растения защитными материалами с малой теплопроводностью например, брезентами или пузырчатой пленкой. Также во время заморозкой нужно внимательнее использовать электробытовые приборы и газовое оборудование.

Если вы стали свидетелем происшествия, то можете сообщить о нем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112».

#Регион
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