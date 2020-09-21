МЧС: в Пермском крае ожидаются заморозки до -2 градусов

Posted 21 сентября 2020, 08:45
Published 21 сентября 2020, 08:45
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
В Пермском крае ночью 22 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура опуститcя до 0…-2°, предупреждает МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные синоптиков.
Спасатели рекомендуют при заморозках укрывать растения защитными материалами с малой теплопроводностью например, брезентами или пузырчатой пленкой. Также во время заморозкой нужно внимательнее использовать электробытовые приборы и газовое оборудование.
Если вы стали свидетелем происшествия, то можете сообщить о нем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112».