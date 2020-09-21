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Posted 21 сентября 2020, 13:12

Published 21 сентября 2020, 13:12

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Житель Кизела осужден за повторное вождение в состоянии наркотического опьянения

Житель Кизела осужден за повторное вождение в состоянии наркотического опьянения

21 сентября 2020, 13:12
Фото: Properm.ru.
Мужчину задержала полиция.

Житель Кизела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Губахи, подсудимый был лишен водительского удостоверения за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Однако он вновь сел за руль, находясь в состоянии наркотического опьянения. Мужчину задержала полиция.

Суд приговорил виновного к 400 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 2,5 года. Решение суда не вступило в законную силу.

#Происшествия
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