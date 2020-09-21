Житель Кизела осужден за повторное вождение в состоянии наркотического опьянения

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Губахи, подсудимый был лишен водительского удостоверения за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Однако он вновь сел за руль, находясь в состоянии наркотического опьянения. Мужчину задержала полиция.