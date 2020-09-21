Житель Кизела осужден за повторное вождение в состоянии наркотического опьянения

Posted 21 сентября 2020, 13:12
Published 21 сентября 2020, 13:12
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Житель Кизела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Губахи, подсудимый был лишен водительского удостоверения за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Однако он вновь сел за руль, находясь в состоянии наркотического опьянения. Мужчину задержала полиция.
Суд приговорил виновного к 400 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 2,5 года. Решение суда не вступило в законную силу.