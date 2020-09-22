«Девелопмент-Юг» и мэрия Перми не смогли за три месяца договориться об условиях мирового соглашения

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Согласно действующим договоренностям застройщик должен завершить освоение территории в 2021 году, построив не только жилье, но и социальную инфраструктуру.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд перенес дату рассмотрения спора между администрацией Перми и застройщиком OOO «Ива-Девелопмент». Как сообщает корреспондент Properm.ru из зала суда, представитель строительной компании попросил еще время для мирного урегулирования спора. Юрист мэрии поддержал предложение девелопера. Следующие заседание должно состояться 20 октября. Согласно действующему договору между застройщиком и мэрией, срок аренды земельных участков, где компания строит новые жилой комплекс, заканчивается в 2021 году. Вместе с многоквартирными домам «Ива-Девелопмент» также должна возвести объекты социальной инфраструктуры. Между администрацией города и OOO «Ива-Девелопмент» идут активные переговоры о заключении мирного соглашения с июля этого года. Если сторонам удастся договориться, то застройщик может получить право аренды территории до 31 декабря 2031 года. Главная новость по теме Properm.ru узнали подробности мирового соглашения мэрии и «Ива-Девелопмент». Спойлер: все плохо