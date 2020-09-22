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Posted 22 сентября 2020, 05:45

Published 22 сентября 2020, 05:45

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Главу Добрянского округа госпитализировали с коронавирусом

22 сентября 2020, 05:45
Сюжет
Коронавирус в Перми
Сейчас Константин Лызов лечится в краевой больнице.

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов заразился коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Instagram: «Несмотря на всем меры предосторожности, у меня подтвердился COVID-19. В настоящее время я прохожу лечение в краевой больнице. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение к работе».

Ранее коронавирусом заразился депутат Добрянской думы Марк Коробов. Коронавирус также подтвержден у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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