Главу Добрянского округа госпитализировали с коронавирусом

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов заразился коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Instagram: «Несмотря на всем меры предосторожности, у меня подтвердился COVID-19. В настоящее время я прохожу лечение в краевой больнице. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение к работе».