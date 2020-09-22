Главу Добрянского округа госпитализировали с коронавирусом

Posted 22 сентября 2020, 05:45
Published 22 сентября 2020, 05:45
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Глава Добрянского городского округа Константин Лызов заразился коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Instagram: «Несмотря на всем меры предосторожности, у меня подтвердился COVID-19. В настоящее время я прохожу лечение в краевой больнице. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение к работе».
Ранее коронавирусом заразился депутат Добрянской думы Марк Коробов. Коронавирус также подтвержден у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.