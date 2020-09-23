Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей

«Владельцы бизнеса все чаще пользуются мобильными приложениями банков, растут требования к их функциональности и удобству. Поэтому при работе над обновлением мы в первую очередь ориентировались на оценки и отзывы клиентов. Уверен, наши клиенты по достоинству оценят обновление», — прокомментировал Виталий Сытников, заместитель начальника управления развития электронного бизнеса юридических лиц банка «Открытие».