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Posted 23 сентября 2020, 09:03

Published 23 сентября 2020, 09:03

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей

23 сентября 2020, 09:03
Разработчики сделали мобильное приложение более функциональным и удобным для клиентов.

С 22 сентября 2020 года клиенты банка «Открытие» — владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут воспользоваться обновленной версией мобильного банка.

Клиентам банка стали доступны сервисы онлайн-конверсии по биржевым котировкам и совершение платежей по QR-кодам. Кроме того, клиенты могут просмотреть историю выставленных счетов на оплату. Новая версия мобильного приложения «Бизнес-Портал» опубликована в официальных магазинах Apple App Store и Google Play Market 22 сентября.

«Владельцы бизнеса все чаще пользуются мобильными приложениями банков, растут требования к их функциональности и удобству. Поэтому при работе над обновлением мы в первую очередь ориентировались на оценки и отзывы клиентов. Уверен, наши клиенты по достоинству оценят обновление», — прокомментировал Виталий Сытников, заместитель начальника управления развития электронного бизнеса юридических лиц банка «Открытие».

Помимо мобильного приложения для популярных платформ iOS и Android, банк «Открытие» предлагает клиентам малого и среднего бизнеса удобный интернет-банк и открытое API — возможность объединить сервисы банка с другими приложениями. Узнать, как бизнесу вырасти за счет цифровых технологий, предприниматели могут с помощью образовательной платформы Open Academy.

Подробнее о дистанционном обслуживании юридических лиц можно узнать на сайте банка.

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