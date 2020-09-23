Мошенники получили обманом жилье от пяти жителей Соликамска

С июня 2015 года по март 2017 года они искали людей с собственным жильем и сложным материальном положением. Соучастница представлялась риэлтором, входила к людям в доверие, предлагала денежное вознаграждение за временное отчуждение права собственности на жилье. Потерпевшие заключали договоры. Затем подключался обвиняемый, он был в роли покупателя жилья. После подписание договора купли-продажи злоумышленник не передавал деньги, указанные в договорах, однако обещал вернуть жилье через несколько месяцев в собственность либо деньги.