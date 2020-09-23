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Posted 23 сентября 2020, 05:57

Published 23 сентября 2020, 05:57

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Мошенники получили обманом жилье от пяти жителей Соликамска

23 сентября 2020, 05:57
Один из пострадавших дважды пострадал от действий мошенников.

Следователи по Соликамскому городскому округу окончили предварительное расследование в отношении 30-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении шести эпизодов мошенничества. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленник действовал в сговоре с 40-летней местной жительницей.

С июня 2015 года по март 2017 года они искали людей с собственным жильем и сложным материальном положением. Соучастница представлялась риэлтором, входила к людям в доверие, предлагала денежное вознаграждение за временное отчуждение права собственности на жилье. Потерпевшие заключали договоры. Затем подключался обвиняемый, он был в роли покупателя жилья. После подписание договора купли-продажи злоумышленник не передавал деньги, указанные в договорах, однако обещал вернуть жилье через несколько месяцев в собственность либо деньги.

Далее мошенники продавали недвижимость добросовестным покупателям, а потерпевшие оставались без денег и жилья. От действий мужчины пострадали пять жителей Соликамска (один из них дважды), потерпевшие получили ущерб на более 7 млн рублей.

Сейчас уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения. Его соучастницу уже приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

#Происшествия
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