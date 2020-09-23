В пяти районах Перми откроются новые пункты вакцинации от гриппа

Posted 23 сентября 2020, 15:08
Published 23 сентября 2020, 15:08
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
В Перми с завтрашнего дня открываются новые пункты для проведения вакцинации против гриппа. Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, с 24 сентября пункты размещения прививочных бригад появятся в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Орджоникидзевском и Свердловском районах.
Для того, чтобы поставить прививку, необходимо взять с собой паспорт. Перед процедурой медработник проведет осмотр на выявление противопоказаний и проинструктирует. Весь процесс займет не более 10 минут.
Ниже — список пунктов для проведения вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае от гриппа привились более 400 тыс. человек, из них более 125 тыс. детей.