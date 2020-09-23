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Posted 23 сентября 2020, 15:08

Published 23 сентября 2020, 15:08

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

В пяти районах Перми откроются новые пункты вакцинации от гриппа

23 сентября 2020, 15:08
Прививки от гриппа уже поставили более 400 тыс. жителей региона.

В Перми с завтрашнего дня открываются новые пункты для проведения вакцинации против гриппа. Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, с 24 сентября пункты размещения прививочных бригад появятся в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Орджоникидзевском и Свердловском районах.

Для того, чтобы поставить прививку, необходимо взять с собой паспорт. Перед процедурой медработник проведет осмотр на выявление противопоказаний и проинструктирует. Весь процесс займет не более 10 минут.

Ниже — список пунктов для проведения вакцинации.

Индустриальный район

  1. Магазин строительных материалов «Леруа Мерлен» (ш. Космонавтов, 164 б). Время работы: 24.09, 11:00–14:00
  2. Гипермаркет «Castorama» (ул. 2-я Казанцевская, 11). Время работы: 24.09, 11:00–14:00
  3. Общественный центр «Андроновский» (ул. Космонавта Беляева, 59). Время работы: 24.09, 12:00–14:00

Кировский район

  1. ТЦ «Астраханский» (ул. Маршала Рыбалко, 41а). Время работы: 30.09, 01.10, 07.10, 08.10, 14.10, 15.10, 21.10, 22.10, 28.10, 29.10, 12:00–18:00
  2. ТЦ «Союз» (ул. Автозаводская, 44). Время работы: 27.09, 30.09, 04.10, 07.10, 11.10, 14.10, 18.10, 21.10, 25.10, 28.10, 15:00–18:00
  3. Гипермаркет «Магнит» (ул. Светлогорская, 15а). Время работы: 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 12:00–18:00
  4. ТЦ «Семь Чудес» (ул. Ласьвинская, 35). Время работы: 24.09, 29.09, 01.10, 06.10, 08.10, 13.10, 15.10, 20.10 22.10, 27.10, 29.10, 17:00–19:00
  5. ТЦ «Строймастер» (ул. Ласьвинская, 37). Время работы: 24.09, 29.09, 01.10, 06.10, 08.10, 13.10, 15.10, 20.10 22.10, 27.10, 29.10, 17:00–19:00
  6. ТЦ «Апельсин» (ул. Маршала Рыбалко, 99 б). Время работы: 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10,16:00 –18:00
  7. ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская, 22а). Время работы: 24.09, 01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10, 16:00–18.00

Орджоникидзевский район

  1. Общественный центр «Гайва» (ул. Карбышева, 40). Время работы: 24.09, 13:00–15:00

Свердловский район

  1. ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 1-я очередь, 1 этаж, гардероб). Время работы: 24–26.09, 16:00–20:00
  2. Центральный парк развлечений им. Максима Горького (автобус ПАЗ у Ротонды). Время работы: 25.09, 15:00–18:00;
  3. 26–27.09, 12:00–16:00

Дзержинский район

  1. ТЦ «Март» (ул. Петропавловская, 105а). Время работы: 24.09, 16:00–19:00
  2. ТЦ «Уралимпекс» (пр-т Парковый, 33). Время работы: 25.09, 16:00–19:00
  3. ОЦ м/р Центральный (ул. Плеханова, 37). Время работы: 05.10, 10:00–13:00
  4. ТОС «Плоский» (ул. Вильвенская, 19). Время работы: 01.10, 10:00–13:00
  5. ОЦ м/р Парковый (проспект Парковый, 20/2). Время работы: 25.09,9.10, 10:00–13:00
  6. ОЦ м/р Заречный (ул. Ветлужская, 62). Время работы: 28.09, 12.10, 10:00–13:00
  7. ОЦ м/р Комсомольский (ул. Ветлужская, 34). Время работы: 30.09, 14.10, 10:00–13:00
  8. ТОС «Пролетарский» (ул. Транспортная, 29). Время работы: 02.10, 16.10, 10:00–13:00
  9. ОЦ м/р Светлый (ул. Рабочая, 19). Время работы: 07.10, 10:00–13:00.

На сегодняшний день в Пермском крае от гриппа привились более 400 тыс. человек, из них более 125 тыс. детей.

#Здоровье
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