Зима близко. В Перми пройдет выставка-продажа шуб

Posted 23 сентября 2020, 04:00
Published 23 сентября 2020, 04:00
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
В Перми в четверг начнется выставка-продажа от «Кировской меховой фабрики». На ней представят изделия из меха норки, нутрии и лисицы. При этом можно будет купить шубу со скидкой 25%. Для этого нужно получить промокод на официальном сайте компании, а затем показать его продавцу. Выставка-продажа состоится с 24 по 27 сентября в ТЦ «Домино», четвертый этаж (улица Куйбышева, 85а).
В коллекции фабрики есть несколько шуб с необычным способом расположения меховых пластин. Например, это модели «Поперечка» и «Летучая мышь».
Особый шик в шубке из норки — это когда меховой материал представлен необычно, не по прямой. Если меховые полосы размещать поперечно, по диагонали, то визуально меняется фактура меха: кажется, что изделие более объемное, воздушное, рельефное. Такие эксперименты хорошо смотрятся на норке темных оттенков (черная, сканблек, соболь, баклажан).
Коллекция «Поперечка» представлена многообразием моделей разной длины (до бедра, до середины бедра, до колена), с вариативностью оформления области шеи (воротник-стойка, капюшон из норки, капюшон с отделкой из лисицы, соболя, с воротником «Шанель»), с полнодлинным рукавом или с рукавом 7/8 или ¾, но главное — прямой крой и 100% размещение меха только поперечно.
На выставке можно будет приобрести шубы до колена с богато оформленными капюшонами из меха лисицы или соболя, дерзкие и молодежные полушубки «а-ля жакетики», среди которых есть модели из искусственно крашеной норки, например, в желтые или коралловые цвета.
«Летучая мышь» также состоит только из поперечных полосок норкового меха, отличается модель многообразием оттенков и способов оформления шеи (капюшон, воротники разного кроя). У «Летучей мыши» свободно скроен рукав, который при всем еще и отстегивается по линии чуть ниже локтя. Шубку можно носить под пояс. С полным ассортиментом меховых изделий можно ознакомиться на официальном сайте компании.
Кроме того, «Кировская меховая фабрика» принимает заказы на индивидуальный пошив шуб. Оформить заказ можно будет прямо на выставке, обратившись к продавцу.