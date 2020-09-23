Зима близко. В Перми пройдет выставка-продажа шуб

В Перми в четверг начнется выставка-продажа от «Кировской меховой фабрики». На ней представят изделия из меха норки, нутрии и лисицы. При этом можно будет купить шубу со скидкой 25%. Для этого нужно получить промокод на официальном сайте компании, а затем показать его продавцу. Выставка-продажа состоится с 24 по 27 сентября в ТЦ «Домино», четвертый этаж (улица Куйбышева, 85а).