5 вопросов об отоплении и горячей воде в квартирах пермяков

График отпуска тепловой энергии задается в зависимости от температуры наружного воздуха. Когда на улице холодает, в тепломагистрали соответственно увеличивается температура теплоносителя, подаваемого в дома. Если же в квартире по-прежнему холодно, в первую очередь, нужно проверить, как организован теплосъем, и насколько эффективно идет теплоотдача. Мешать нагреву помещений может воздух в стояках или непромытая система отопления. Возможно, батареи закрыты экранами/шторами, а балконные двери и окна не утеплены «по-зимнему». В результате в комнатах прохладно.