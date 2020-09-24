Депутатам Законодательного собрания рассказали о состоянии здоровья пермяков

Posted 24 сентября 2020, 09:12
Published 24 сентября 2020, 09:12
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Краевые парламентарии заслушали ежегодный доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии и состоянии здоровья жителей Прикамья. Его подготовила министр здравоохранения Оксана Мелехова.
По данным министра, на 1 января 2019 года в Прикамье проживает 2,6 млн человек. По сравнению с 2018 годом зафиксирована убыль на 12 322 человека из-за миграционного оттока и отрицательного показателя естественного прироста.
В прошлом году смертность населения уменьшилась на 946 человек и составила 34 394 человека. Основными причинами смертности в крае являются заболевания системы кровообращения — 50,5%, новообразования — 15,1%, а также внешние причины — 8,8%. За последние три года на 33,9% снизился показатель младенческой смертности.
Пермский край с 2014 года лидирует среди регионов ПФО по уровню рождаемости. Хотя по итогам 2019 года общий коэффициент рождаемости снизился и составил 10,2.
С 2013 года наблюдается рост показателя средней продолжительности жизни. В прошлом году он составил 71 год: у мужчин — 66 лет, у женщин — 77 лет.
За 2019 год по сравнению с аналогичным периодом показатель заболеваемости снизился. По статистике, основными заболеваниями жителей края являютмя болезни органов дыхания, истемы кровообращения, костно-мышечной системы и злокачественные новообразования. В докладе отмечено, что смертность от болезней системы кровообращения и органов дыхания снижается.
По словам Оксаны Мелеховой, число случаев болезней системы кровообращения увеличилось. Чтобы решить этот вопрос, в Прикамье проводятся регулярные консультации кардиологов, работает трехуровневая система оказания помощи и региональная программа льготного обеспечения пациентов лекарствами при выписке из стационара.
В докладе отмечено, что наблюдается положительная динамика по социально-значимым заболеваниям, таким как алкоголизм, ВИЧ-инфекция и туберкулез.
Оксана Мелехова подчеркнула, что по отношению к 2019 году улучшились показатели заболеваемости детей и подростков. Самыми распространенными заболеваниями стали болезни органов дыхания, глаз, органов пищеварения и костно-мышечной системы.
За прошлый год более 1 млн человек прошли диспансеризацию. Это составляет 95% исполнения плана. Благодаря этому увеличился показатель выявления болезней на ранних стадиях.
Для обеспечения доступности медицинской помощи в Прикамье реализуются проекты по развитию телемедицины, организации дистанционного наблюдения и консультаций от ведущих краевых врачей кардиодиспансера и онкодиспансера. В текущем году реализуется пилотный проект по применению «ботов», которые будут напоминать о времени приема лекарств или измерении давления.
«Тема здравоохранения остается для нас одной из самых обсуждаемых. Министерство провело серьезную работу по развитию инфраструктуры — это открытие ФАПов, компьютеризация, развитие телемедицины. Итоги 2019 года позволяют сделать заключение о том, с чем мы справились, и определить те места, по которым ещё нужно работать», — прокомментировал председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин.