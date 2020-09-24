Депутатам Законодательного собрания рассказали о состоянии здоровья пермяков

«Тема здравоохранения остается для нас одной из самых обсуждаемых. Министерство провело серьезную работу по развитию инфраструктуры — это открытие ФАПов, компьютеризация, развитие телемедицины. Итоги 2019 года позволяют сделать заключение о том, с чем мы справились, и определить те места, по которым ещё нужно работать», — прокомментировал председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин.