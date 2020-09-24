Пермские нефтяники за пять лет «оцифруют» 61% добычи

«Первый центр интегрированных операций мы открыли в 2016 году. С этого же года создаём интегрированные модели месторождений. Это уже позволило нам увеличить добычу по каждому оцифрованному месторождению на 2% и даёт основание рассчитывать на ещё больший прирост наших главных показателей», — заявил представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.