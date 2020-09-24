Пермские нефтяники за пять лет «оцифруют» 61% добычи

Posted 24 сентября 2020, 11:37
Published 24 сентября 2020, 11:37
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» до 2026 года планирует создать ещё 20 интегрированных моделей месторождений в дополнение к 14 существующим. Это значит, что через 5 лет предприятие охватит такими моделями 61% добычи нефти и газа.
Интегрированная модель — это цифровой двойник месторождения. Такой инструмент позволяет проводить многовариантные расчёты эксплуатации месторождения и определять наиболее эффективный способ. Именно он берётся за основу при формировании режимов работы скважин, норм отборов и среднесрочной программы добычи. Для создания интегрированных моделей месторождения выбирают по принципу Парето*.
Интегрированные модели, как и другие программные продукты, на предприятии внедряют и используют специалисты трёх центров интегрированных операций (ЦИО). ЦИО — по сути, центры коллективного ситуационного анализа — работают на базе центральных инженерно-технологических служб предприятия в Чернушке, Осе и Полазне.
«Первый центр интегрированных операций мы открыли в 2016 году. С этого же года создаём интегрированные модели месторождений. Это уже позволило нам увеличить добычу по каждому оцифрованному месторождению на 2% и даёт основание рассчитывать на ещё больший прирост наших главных показателей», — заявил представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.
Цифровизация производства — один из главных перспективных проектов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Она решает несколько ключевых задач: поддержание уровня добычи на зрелых месторождениях, снижение удельных затрат, внедрение комплексного подхода для принятия оптимальных решений, создание интегрированных моделей для оперативной комплексной оценки и развитие отечественных «высоких» технологий.