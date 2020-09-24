Суд может отправить «гайвинского стрелка» на лечение из-за психического расстройства

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следователи допросили десятки свидетелей, было проведено 29 экспертиз, одна из которых показала, что у мужчины имеется хроническое психическое расстройство. Из-за него он не осознавал общественную опасность своих действий.