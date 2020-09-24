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Posted 24 сентября 2020, 12:46

Published 24 сентября 2020, 12:46

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Суд может отправить «гайвинского стрелка» на лечение из-за психического расстройства

Суд может отправить «гайвинского стрелка» на лечение из-за психического расстройства

24 сентября 2020, 12:46
Фото: Properm.ru.
Экспертиза показала, что Дмитрий Коростелев не осознавал опасность своих действий.

Пермские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении «гайвинского стрелка». Дмитрий Коростелев утром 4 декабря обстрелял из ружья автомобиль сотрудников Росгвардии и их самих, выстрелил в окно жилого дома, а также убил незнакомую женщину.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следователи допросили десятки свидетелей, было проведено 29 экспертиз, одна из которых показала, что у мужчины имеется хроническое психическое расстройство. Из-за него он не осознавал общественную опасность своих действий.

Сейчас прокурор утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Его могут отправить в психиатрическую больницу.

#Общество
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