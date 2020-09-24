В пермской Вышке выявили шесть случаев заражения COVID-19

В пермском филиале Высшей школы экономику выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу университета. Как утверждают в НИУ ВШЭ — Пермь, диагноз подтвержден у пяти студентов и одного сотрудника. Вуз продолжает образовательный процесс в дистанционном режиме.