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Posted 24 сентября 2020, 04:01

Published 24 сентября 2020, 04:01

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В пермской Вышке выявили шесть случаев заражения COVID-19

24 сентября 2020, 04:01
Сюжет
Коронавирус в Перми
Это уже четвертый университет Перми, где обнаружили коронавирусную инфекцию.

В пермском филиале Высшей школы экономику выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу университета. Как утверждают в НИУ ВШЭ — Пермь, диагноз подтвержден у пяти студентов и одного сотрудника. Вуз продолжает образовательный процесс в дистанционном режиме.

Ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у студентов и сотрудников ПГНИУ, ПНИПУ и ПГГПУ. Однако они не стали переходить на 100% дистанционное обучение.

#Общество#Коронавирус в Перми
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