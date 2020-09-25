Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в августе увеличилась на 0,3 млрд рублей

Объем выдачи кредитов в июле-августе достиг среднемесячного уровня первого квартала 2020 года. Операционный доход, полученный по итогам восьми месяцев 2020 года, сопоставим с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует об эффективности банка несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса в 2020 году.