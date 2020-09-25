Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в августе увеличилась на 0,3 млрд рублей

Posted 25 сентября 2020, 09:05
Published 25 сентября 2020, 09:05
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
По объемам выдачи кредитов в июле-августе 2020 года банк «Открытие» вернулся на докризисный уровень благодаря восстановлению рыночного спроса.
Объем выдачи кредитов в июле-августе достиг среднемесячного уровня первого квартала 2020 года. Операционный доход, полученный по итогам восьми месяцев 2020 года, сопоставим с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует об эффективности банка несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса в 2020 году.
Ключевые показатели банка за август 2020 года по РСБУ*:
Комментарии по динамике ключевых показателей банка за восемь месяцев 2020 года: