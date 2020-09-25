Эскалация по-пермски. Как бизнес-конфликт раздулся до политической конфронтации

Парадокс в том, что интересантов конфликта и последующего похода Репина в политику гораздо больше, чем кажется. Это не только бизнес-конкуренты. Если посмотреть шире, то в таком исходе заинтересованы буквально все. Скрытые оппоненты губернатора ищут центр консолидации. Сторонникам нужно продемонстрировать полезность, для этого хорош «дракон». Те, кто оказался в опале, ждут, что их призовут под знамена, а они будут выбирать сторону. Политические группы получают маневр для торга. Политологам и политтехнологам нужна интрига и соперничество, в том же заинтересованы СМИ. Да даже для обычного обывателя политическая конкуренция — это очень хорошо. Единственный кому, по большому счету, вся эта куча-мала не нужна — губернатор Дмитрий Махонин. Ну и жителям «Арсенала», конечно.