Эскалация по-пермски. Как бизнес-конфликт раздулся до политической конфронтации

Posted 25 сентября 2020, 06:37
Published 25 сентября 2020, 06:37
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
— Два мешка за ружье?
— Два мешка не пустых, а с овсом; а свинью позабыли?
— Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не хотите, так с чертом!
Н.В. Гоголь. Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
Жили-были холдинг «Сатурн-Р» Александра Репина и пермская мэрия вкупе с городской думой. Многие годы холдинг строил дома. Кому-то эти дома нравятся, кому-то нет. Холдинг исправно выполнял просьбы мэрии, администрация исправно продвигала просьбы холдинга по земельным участкам и высотности.
24 сентября 2020 года Александр Репин опубликовал заявление:
«Я, Александр Репин, начинаю консолидацию всех заинтересованных в том, чтобы вернуть Пермскому краю прямые выборы глав городов и районов! Для возвращения прямых выборов нам надо получить большинство и в Законодательном собрании Пермского края, и в представительных органах местного самоуправления. <…> приглашаю все политические силы Пермского края к диалогу для создания общей структуры, которая пойдёт на выборы единым фронтом. И неважно какой вы политической ориентации: правые, левые или центристы; неважно, какого цвета флаг вашего объединения: хоть красный, хоть белый, хоть зелёный. Важно одно: мы должны вначале все вместе вернуть прямые выборы глав, а уже потом разбираться в политических пристрастиях».
Можно ли было остановить эскалацию? Конечно. Если смотреть хронику видны минимум три точки, когда стороны могли прийти к взаимопониманию и погасить конфликт к всеобщему удовольствию. Это можно было сделать в мае 2020 года на уровне гордумы/мэрии. Могло вмешаться и краевое правительство, как гарант соглашения между Сатурном и администрацией Перми. Но в правительстве были заняты другими делами. Разрешить конфликт можно было и в июне в промежутке между заявлениями Александра Репина и 17 июня 2020 года. Но там уровень решения уже должен был быть выше. И наконец последняя развилка — 28 июля 2020 года — личная встреча Дмитрия Махонина и Александра Репина. Каждый раз следовал вариант ведущий к продолжению конфликта.
Парадокс в том, что интересантов конфликта и последующего похода Репина в политику гораздо больше, чем кажется. Это не только бизнес-конкуренты. Если посмотреть шире, то в таком исходе заинтересованы буквально все. Скрытые оппоненты губернатора ищут центр консолидации. Сторонникам нужно продемонстрировать полезность, для этого хорош «дракон». Те, кто оказался в опале, ждут, что их призовут под знамена, а они будут выбирать сторону. Политические группы получают маневр для торга. Политологам и политтехнологам нужна интрига и соперничество, в том же заинтересованы СМИ. Да даже для обычного обывателя политическая конкуренция — это очень хорошо. Единственный кому, по большому счету, вся эта куча-мала не нужна — губернатор Дмитрий Махонин. Ну и жителям «Арсенала», конечно.
Что будет дальше? А вот здесь очень многое зависит от действий господина Репина. Сейчас у него есть «За правду», дружественная «Справедливая Россия» и деньги. Нет времени и хм… грамотного подхода к делу. В июне-июле он совершил такое количество ошибок, упустил такое количество шансов, что впору за голову хвататься. Если Александру Репину хватит сил признать собственные ошибки, учесть опыт неудачного и дорогого похода Дмитрия Скриванова, у проекта может быть будущее. Да и у Дмитрия Махонина, кроме очевидных минусов, могут появится интересные возможности. Сможет ли он обратить и эту ситуацию на пользу?
И напоследок. Пермские дети пока не получили школу и детские сады. Но в таких конфликтах народ «не считается».