Полиция возбудила два уголовных дела после стрельбы на Парковом

Posted 26 сентября 2020, 06:31
Published 26 сентября 2020, 06:31
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Дознаватели отдела полиции № 1 возбудили два уголовных дела по статье «Хулиганство, с применением оружия» после стрельбы на Парковом.
Инцидент произошел в ночь на 25 сентября во дворе жилого дома на проспекте Парковый. Как сообщили в полиции, сильно пьяная 43-летняя женщина вышла на улицу с газовым пистолетом в руках. Она подошла к проезжающему автомобилю и направила оружие на водителя. Происходящее заметили трое прохожих. Они оттащили ее от машины и выбили из рук пистолет.
В этот момент из подъезда жилого дома вышел пьяный супруг злоумышленницы с охотничьим ружьем в руках. Мужчина два раза выстрелил в воздух, а затем стволом нанес несколько ударов по голове одному из вмешавшихся прохожих. Очевидцы вызвали скорую и полицию. 33-летнего пострадавшего доставили в больницу.
На место происшествия выдвинулись наряды полиции и сотрудники Росгвардии. Нетрезвая пара забаррикадировалась в своей квартире на седьмом этаже. Трижды судимый пермяк через запертую дверь угрожал стражам порядка применить оружие.
Спецоперацией по задержанию злоумышленников руководил лично начальник полиции УМВД России по Перми — Юрий Пепеляев. Спустя несколько минут хулиган выпустил из квартиры супругу, но сам остался в помещении и продолжил угрозы. В результате переговоров полковнику Пепеляеву удалось уговорить злоумышленника открыть дверь и не применять оружие. Благодаря грамотным действиям начальника полиции никто из очевидцев происходящего и стражей порядка не пострадал. Оружие было изъято, а супругов доставили в дежурную часть.