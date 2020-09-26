Полиция возбудила два уголовных дела после стрельбы на Парковом

Инцидент произошел в ночь на 25 сентября во дворе жилого дома на проспекте Парковый. Как сообщили в полиции, сильно пьяная 43-летняя женщина вышла на улицу с газовым пистолетом в руках. Она подошла к проезжающему автомобилю и направила оружие на водителя. Происходящее заметили трое прохожих. Они оттащили ее от машины и выбили из рук пистолет.